Kinepolis : inaugure son premier complexe en Île-de-France, à Brétigny-sur-Orge

20 septembre 2018

Brétigny-sur-Orge, France - À 35 km au sud de Paris et sur la nouvelle zone commerciale les 'Promenades de Brétigny', Kinepolis inaugure aujourd'hui son premier complexe en Île-de-France. Avec 10 salles et 1 507 fauteuils, Kinepolis Brétigny-sur-Orge propose un cinéma nouvelle génération, alliant le meilleur de la technologie, un confort unique et une offre innovante.

À Brétigny-sur-Orge, toutes les salles sont équipées de projecteurs laser de Barco - en partenariat avec Cinionic, la coentreprise de Barco - offrant une image d'une luminosité et d'une définition parfaites. La plus grande salle (310 places) est équipée de la technologie Laser ULTRA, un concept Kinepolis qui combine la qualité exceptionnelle du projecteur laser 4K de Barco et le son immersif Dolby Atmos, pour des séances encore plus fortes en sensations.

Le cinéma a ouvert au public le 7 septembre dernier. Aujourd'hui marque l'inauguration officielle en présence du CEO du groupe, Eddy Duquenne : « Kinepolis a ouvert son premier complexe en France en 1995, à Saint-Julien-Lès-Metz. Aujourd'hui, nous inaugurons notre 13ième cinéma en France et le tout premier dans la région Île-de-France. Nous sommes convaincus que ce nouveau complexe va rencontrer un franc succès et nous sommes ravis de pouvoir faire découvrir aux Franciliens l'expérience cinématographique propre à Kinepolis. »

Au-delà d'une large programmation de films, Kinepolis Brétigny-sur-Orge propose, entre autres, de nombreuses avant-premières, des concerts, des opéras, des ballets et des formules innovantes comme Les Matinées Magiques pour les familles, les Horror Nights pour les fans du genre, les Soirées Filles et les Soirées K destinées aux 12-17 ans.

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 52 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 97 cinémas (dont 45 dont il est propriétaire), soit 850 écrans pour plus de 180 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 3 750 collaborateurs, y compris l'organisation canadienne reprise, pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs.