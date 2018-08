Kinepolis : ouvre un cinéma Art et Essai 'KLUB' dans le centre de Metz

Le 30 août 2018

Metz, France - Kinepolis Group inaugure aujourd'hui un cinéma Art et Essai, baptisé 'KLUB', dans le centre-ville de Metz.

Ce nouveau cinéma remplace l'ancien cinéma 'Palace' que Kinepolis a repris le 8 janvier dernier et qui a été immédiatement fermé pour faire l'objet de gros travaux de rénovation et de transformation afin d'en faire un cinéma Art et Essai équipé de sept salles et 931 places assises. Les sept salles proposeront une offre 'art et essai' étendue en remplacement des quatre salles du cinéma Caméo/Ariel, qui ferme ses portes à l'ouverture du KLUB.

Le KLUB s'inscrit dans une vision conjointe de Kinepolis et de la ville de Metz de doter le centre-ville d'une offre cinématographique complémentaire et modernisée. Kinepolis travaille aussi sur d'autres projets afin de proposer aux Messins une offre cinématographique complète.

C'est la première fois que Kinepolis développe un concept et une marque de cinéma alternatifs pour un cinéma plus petit au sein de son portefeuille. Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Le KLUB ne marque pas un tournant stratégique, mais est une conséquence typique de notre expansion. Les groupes que nous reprenons sont systématiquement un mélange de grands multiplexes et de cinémas nettement plus petits (souvent en centre-ville). Nous essayons d'adapter notre concept cinématographique en fonction du contexte spécifique à ces cinémas et le KLUB en est un bon exemple. Nous sommes très curieux de découvrir les enseignements que nous allons tirer de ce projet à Metz. »

La programmation du KLUB sera assurée par Michel Humbert, exploitant du cinéma Art et Essai Caméo, qui comme prévu vient de fermer ses portes. Le KLUB programmera à 90% des films d'auteurs et soutiendra différentes initiatives d'éducation à l'image en collaboration avec les associations culturelles de la ville de Metz. Une salle sera entièrement consacrée à un programme pédagogique destiné à faire découvrir aux enfants le cinéma sous toutes ses facettes.

Eddy Duquenne : « Le KLUB est un lieu de rencontres pour jeunes et moins jeunes, un cinéma qui réunit les différents acteurs culturels de la ville et leur permet de se renforcer les uns les autres. Metz est une ville qui porte le cinéma dans son coeur et qui souhaite répondre à la demande culturelle forte des spectateurs Messins. Nous sommes ravis de pouvoir y jouer un rôle important. »

Plus d'infos sur https://klubcinema.fr/

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 51 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 96 cinémas (dont 45 dont il est propriétaire), soit 840 écrans pour plus de 180 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 3 750 collaborateurs, y compris l'organisation canadienne reprise, pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs.