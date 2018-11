Kinepolis : ouvre un nouveau cinéma Landmark à Fort McMurray au Canada

Kinepolis Group ouvre un nouveau cinéma Landmark à Fort McMurray au Canada

Le 8 novembre 2018



Landmark Cinemas, filiale du Groupe Kinepolis SA, annonce l'ouverture, le 9 novembre 2018, de son tout nouveau complexe doté de sièges inclinables de luxe à Fort McMurray, sur le site The Commons à Eagle Ridge. Ce tout nouveau complexe et ses 8 salles remplacent le cinéma Landmark actuel, doté de 6 salles, dans le centre-ville.

Ces 8 nouvelles salles sont équipées des nouveaux sièges inclinables électriques de Landmark (880 au total) installés en configuration stade. Cette expérience cinématographique inédite inclut des sièges totalement inclinables et motorisés dotés d'un repose-pieds élargi pour offrir à chaque client un espace personnel significativement plus grand et un moment de relaxation sans la moindre source de distraction.

« Nous nous réjouissons de proposer cette expérience cinématographique dans des fauteuils inclinables aux habitants de Fort McMurray, » a expliqué Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group. « Elle modifie en profondeur la manière dont les spectateurs vivent leur soirée cinéma. Nous avons accueilli cette communauté dans notre complexe du centre-ville au cours des 11 dernières années et nous sommes ravis d'accueillir dorénavant tout le monde ici, dans le centre The Commons d'Eagle Ridge, pour une expérience cinématographique de classe mondiale. »

« Nous nous réjouissons de l'ouverture du complexe Landmark Cinemas sur le site The Commons à Eagle Ridge, » a déclaré Cole Harris, Président et COO de Centron et responsable du développement de The Commons. « Cette ouverture marque une étape importante dans la concrétisation de notre ambition d'offrir aux habitants de Fort McMurray et des environs, un pôle d'activités commerciales de plus de 23 000 m² incluant des restaurants, des magasins et des services. »

Le groupe Kinepolis Group a acquis Landmark Cinemas, la deuxième plus grande chaîne de cinémas du Canada, en décembre 2017. Landmark possède aujourd'hui 45 complexes dans le centre et l'ouest du Canada, soit au total 319 écrans et plus de 57 000 sièges.

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 52 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada.