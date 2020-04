Kinepolis : Comptes annuels non consolidés 2019 0 28/04/2020 | 17:34 Envoyer par e-mail :

Forme juridique: .......................................................................................................................................................................................... Société anonyme Adresse: ....................................................................................................................................................Eeuwfeestlaan N°: 20 Boîte: ............... ................ Code postal: ............................ 1020 Commune: ............................................................................................................................................. Laeken Pays: ........................................................... Belgique Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de .......................................................................................................Bruxelles, néerlandophone Adresse Internet1: ....................................................................................................................................................................... Numéro d'entreprise BE 0415.928.179 DATE 20 /05 /2016 du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales) approuvés par l'assemblée générale du 13 / 05 / 2020 et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01 / 01 / 2019 au 31 / 12 /2019 Exercice précédent du 01 / 01 / 2018 au 31 / 12 /2018 Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ne sont pas2identiques à ceux publiés antérieurement XXXXXXXXX Nombre total de pages déposées: .......................... 56 Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: ............................................................................................................................................................................................................6 1, 6 2 2, 6 2 4, 6 2 5, 6 3 1, 6 4 2, 6 5 2, 6 8, 6 17, 6 20, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Eddy Duquenne Signature Administrateur délégué Administrateur délégué Mention facultative. Biffer la mention inutile. OCR9002 N° BE 0415.928.179 C 1 SITUATION DE L'ENTREPRISE Ces comptes annuels concernent-ils une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 ? non First - C2019b - 2 / 56 N° BE 0415.928.179 C 2.1 LI S TE DE S ADM I NI S TR ATE U RS, G É R AN TS E T CO M M I SS AI RES E T D ÉC L AR ATI O N CO NC ER N AN T UN E M I SSI O N DE VÉRI FI C ATI O N O U DE R ED RE SS EM E N T CO M PLÉM E N T AI R E LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise Eddy Duquenne Administrateur délégué Kapellenstraat 94, 9280 Lebbeke, Belgique 11/05/2016 - 13/05/2020 Philip Ghekiere Administrateur Latemstraat 153, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique 11/05/2016 - 13/05/2020 Debruyne Marion BV Administrateur N°: BE 0808.178.264 08/05/2019 - 12/05/2021 Vliegveld 13, 8560 Wevelgem, Belgique Représenté(es) par: Marion Debruyne Iepersestraat 407, 8800 Roeselaere, Belgique Gobes Comm. V. Administrateur N°: BE 0807.795.412 10/05/2017 - 08/05/2019 Minister Liebaertlaan 53D boîte B34, 8500 Kortrijk, Belgique Représenté(es) par: Rafaël Decaluwé Minister Liebaertlaan 53D boîte B34, 8500 Kortrijk, Belgique Pallanza Invest BV Administrateur N°: BE 0808.186.578 09/05/2018 - 11/05/2022 Molenberg 44, 1790 Affligem, Belgique Représenté(es) par: Geert Vanderstappen Molenberg 44, 1790 Affligem, Belgique Van Zutphen Consulting BV Administrateur N°: NL8512 20 095 B01 10/05/2017 - 08/05/2019 Keizersgracht 12A, 1015 CP Amsterdam, Pays-Bas Représenté(es) par: Annelies van Zutphen Keizersgracht 12A, 1015 CP Amsterdam, Pays-Bas 4F BV Administrateur N°: BE 0478.145.266 08/05/2019 - 12/05/2021 Plotersgracht 12, 9000 Gent, Belgique Représenté(es) par: Ignace Van Doorselaere Plotersgracht 12, 9000 Gent, Belgique First - C2019b - 3 / 56 N° BE 0415.928.179 C 2.1 LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (SUITE) LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise Pentascoop NV Président du Conseil d'Administration N°: BE 0405.117.332 20/12/2018 - 13/05/2020 Wikingerhof 7, 8500 Kortrijk, Belgique Représenté(es) par: Joost Bert Ruitersweg 6 boîte A011, 8500 Kortrijk, Belgique Mavac BV Administrateur N°: BE 0824.965.994 09/05/2018 - 13/05/2020 Daalstraat 34, 1852 Beigem, Belgique Représenté(es) par: Marleen Vaesen Daalstraat 34, 1852 Beigem, Belgique SDL Advice BV Administrateur N°: BE 0830.460.154 09/05/2018 - 13/05/2020 Nieuwpoortstraat 9, 8300 Knokke-Heist, Belgique Représenté(es) par: Sonja Rottiers Nieuwpoortstraat 9, 8300 Knokke-Heist, Belgique Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Commissaire N°: BE 0419.122.548 08/05/2019 - 11/05/2022 Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, Belgique N° de membre: B00001 Représenté(es) par: Serge Cosijns Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, Belgique N° de membre: A01656 First - C2019b - 4 / 56 N° BE 0415.928.179 C 2.2 DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les comptes annuelsXXXont / n'ont pas∗été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire. Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission: La tenue des comptes de l'entreprise ∗∗ , L'établissement des comptes annuels ∗∗ , La vérification des comptes annuels et/ou Le redressement des comptes annuels. Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D) Biffer la mention inutile. ∗∗ Mention facultative. First - C2019b - 5 / 56 N° BE 0415.928.179 C 3.1 COMPTES ANNUELS BILAN APRÈS RÉPARTITION Ann. Codes Exercice Exercice précédent ACTIF Frais d'établissement............................................................... 6.1 20 ............................. ............................. ACTIFS IMMOBILISÉS................................................................. 21/28 551.704.574,33 413.221.962,77 Immobilisations incorporelles................................................ 6.2 21 6.257.986,47 5.518.944,49 Immobilisations corporelles.................................................... 6.3 22/27 1.708.026,25 2.570.504,72 Terrains et constructions ....................................................... 22 ............................. ............................. Installations, machines et outillage ........................................ 23 1.219.219,93 1.582.254,28 Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 39.765,80 36.389,43 Location-financement et droits similaires .............................. 25 ............................. 5.293,86 Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 331.351,97 409.005,59 Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 117.688,55 537.561,56 Immobilisations financières.................................................... 6.4/6.5.1 28 543.738.561,61 405.132.513,56 Entreprises liées .................................................................... 6.15 280/1 543.736.536,37 405.130.488,32 Participations .................................................................... 280 441.614.657,00 405.130.488,32 Créances .......................................................................... 281 102.121.879,37 ............................. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation . 6.15 282/3 ............................. ............................. Participations .................................................................... 282 ............................. ............................. Créances .......................................................................... 283 ............................. ............................. Autres immobilisations financières ........................................ 284/8 2.025,24 2.025,24 Actions et parts ................................................................. 284 2.025,24 2.025,24 Créances et cautionnements en numéraire ...................... 285/8 ............................. ............................. First - C2019b - 6 / 56 N° BE 0415.928.179 C 3.1 Ann. ACTIFS CIRCULANTS.................................................................. Créances à plus d'un an.......................................................... Créances commerciales ........................................................ Autres créances ..................................................................... Stocks et commandes en cours d'exécution......................... Stocks .................................................................................... Approvisionnements ......................................................... En-cours de fabrication ..................................................... Produits finis ..................................................................... Marchandises ................................................................... Immeubles destinés à la vente ......................................... Acomptes versés .............................................................. Commandes en cours d'exécution........................................ Créances à un an au plus........................................................ Créances commerciales ........................................................ Autres créances ..................................................................... Placements de trésorerie......................................................... 6.5.1/6.6 Actions propres ...................................................................... Autres placements ................................................................. Valeurs disponibles................................................................. Comptes de régularisation...................................................... 6.6 TOTAL DE L'ACTIF................................................................... Codes Exercice Exercice précédent 29/58 68.808.666,00 60.645.962,38 29 ............................. ............................. 290 ............................. ............................. 291 ............................. ............................. 3 1.126.654,74 1.444.551,62 30/36 1.126.654,74 1.444.551,62 30/31 ............................. ............................. 32 ............................. ............................. 33 ............................. ............................. 34 1.126.654,74 1.444.551,62 35 ............................. ............................. 36 ............................. ............................. 37 ............................. ............................. 40/41 41.628.742,31 37.345.392,03 40 39.606.483,89 35.669.488,77 41 2.022.258,42 1.675.903,26 50/53 22.802.642,91 20.094.834,17 50 22.802.642,91 20.094.834,17 51/53 ............................. ............................. 54/58 267.318,47 165.031,57 490/1 2.983.307,57 1.596.152,99 20/58 620.513.240,33 473.867.925,15 First - C2019b - 7 / 56 N° BE 0415.928.179 C 3.2 PASSIF CAPITAUX PROPRES.................................................................. Capital....................................................................................... Capital souscrit ...................................................................... Capital non appelé ................................................................. Primes d'émission.................................................................... Plus-valuesde réévaluation.................................................... Réserves................................................................................... Réserve légale ....................................................................... Réserves indisponibles .......................................................... Pour actions propres ......................................................... Autres ............................................................................... Réserves immunisées ........................................................... Réserves disponibles ............................................................ Bénéfice (Perte) reporté(e)............................................ (+)/(-) Subsides en capital.................................................................. Avance aux associés sur répartition de l'actif net ................ PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS............................................ Provisions pour risques et charges....................................... Pensions et obligations similaires .......................................... Charges fiscales .................................................................... Grosses réparations et gros entretien ................................... Obligations environnementales ............................................. Autres risques et charges ...................................................... Impôts différés.......................................................................... Ann. Codes Exercice Exercice précédent 10/15 137.903.666,76 83.956.390,64 6.7.1 10 18.952.288,40 18.952.288,40 100 18.952.288,40 18.952.288,40 101 ............................. ............................. 11 1.153.867,50 1.153.867,50 12 ............................. ............................. 13 31.748.027,34 29.040.218,60 130 1.895.228,84 1.895.228,84 131 22.802.642,91 20.094.834,17 1310 22.802.642,91 20.094.834,17 1311 ............................. ............................. 132 ............................. ............................. 133 7.050.155,59 7.050.155,59 14 86.049.483,52 34.810.016,14 15 ............................. ............................. 19 ............................. ............................. 16 25.688,38 ............................. 160/5 25.688,38 ............................. 160 ............................. ............................. 161 ............................. ............................. 162 ............................. ............................. 163 ............................. ............................. 6.8 164/5 25.688,38 ............................. 168 ............................. ............................. First - C2019b - 8 / 56 N° BE 0415.928.179 C 3.2 Ann. Codes Exercice Exercice précédent DETTES 17/49 482.583.885,19 389.911.534,51 Dettes à plus d'un an............................................................... 6.9 17 461.931.424,00 280.992.891,62 Dettes financières .................................................................. 170/4 461.931.424,00 280.992.891,62 Emprunts subordonnés ..................................................... 170 ............................. ............................. Emprunts obligataires non subordonnés .......................... 171 461.878.000,00 236.878.000,00 Dettes de location-financement et dettes assimilées ........ 172 53.424,00 53.424,00 Etablissements de crédit ................................................... 173 ............................. ............................. Autres emprunts ............................................................... 174 ............................. 44.061.467,62 Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. ............................. Fournisseurs ..................................................................... 1750 ............................. ............................. Effets à payer .................................................................... 1751 ............................. ............................. Acomptes reçus sur commandes .......................................... 176 ............................. ............................. Autres dettes ......................................................................... 178/9 ............................. ............................. Dettes à un an au plus............................................................. 6.9 42/48 9.179.849,86 95.343.220,84 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année.......................... 42 ............................. 59.170.603,39 Dettes financières .................................................................. 43 ............................. 6,05 Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. 6,05 Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. ............................. Dettes commerciales ............................................................. 44 6.108.164,07 5.138.040,03 Fournisseurs ..................................................................... 440/4 6.108.164,07 5.138.040,03 Effets à payer .................................................................... 441 ............................. ............................. Acomptes reçus sur commandes .......................................... 46 ............................. ............................. Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 6.9 45 2.882.347,42 4.987.690,08 Impôts ............................................................................... 450/3 35.024,20 2.136.348,83 Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 2.847.323,22 2.851.341,25 Autres dettes ......................................................................... 47/48 189.338,37 26.046.881,29 Comptes de régularisation...................................................... 6.9 492/3 11.472.611,33 13.575.422,05 ...................................................................TOTAL DU PASSIF 10/49 620.513.240,33 473.867.925,15 First - C2019b - 9 / 56 N° BE 0415.928.179 C 4 COMPTE DE RÉSULTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent Ventes et prestations............................................................... 70/76A 115.703.045,40 97.343.661,35 Chiffre d'affaires..................................................................... 6.10 70 112.573.920,11 90.476.945,12 En-cours de fabrication, produits finis et commandes en ............................. cours d'exécution: augmentation (réduction) ............... (+)/(-) 71 ............................. Production immobilisée ......................................................... 72 737.814,16 624.862,17 Autres produits d'exploitation................................................. 6.10 74 2.391.311,13 6.232.574,06 Produits d'exploitation non récurrents................................... 6.12 76A ............................. 9.280,00 Coût des ventes et des prestations........................................ 60/66A 48.198.478,67 43.602.106,34 Approvisionnements et marchandises ................................... 60 11.621.996,92 7.717.412,26 Achats ............................................................................... 600/8 11.304.100,04 7.629.167,09 Stocks: réduction (augmentation) ........................... (+)/(-) 609 317.896,88 88.245,17 Services et biens divers ......................................................... 61 20.938.983,35 20.155.387,36 Rémunérations, charges sociales et pensions ............ (+)/(-) 6.10 62 12.571.762,28 12.034.003,98 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 2.950.132,20 3.606.963,62 corporelles ............................................................................. 630 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations -2.762,50 -59.654,21 (reprises) ..................................................................... (+)/(-) 6.10 631/4 Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et 25.688,38 -98.704,45 reprises) ....................................................................... (+)/(-) 6.10 635/8 Autres charges d'exploitation................................................. 6.10 640/8 84.380,98 47.237,46 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de ............................. restructuration ................................................................... (-) 649 ............................. Charges d'exploitation non récurrentes................................. 6.12 66A 8.297,06 199.460,32 Bénéfice (Perte) d'exploitation...................................... (+)/(-) 9901 67.504.566,73 53.741.555,01 First - C2019b - 10 / 56 N° BE 0415.928.179 C 4 Produits financiers................................................................... Produits financiers récurrents ................................................ Produits des immobilisations financières .......................... Produits des actifs circulants ............................................ Autres produits financiers ................................................. Produits financiers non récurrents ......................................... Charges financières................................................................. Charges financières récurrentes ........................................... Charges des dettes ............................................................... Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) ..................................................................... (+)/(-) Autres charges financières .................................................... Charges financières non récurrentes .................................... Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ................ (+)/(-) Prélèvements sur les impôts différés ..................................... Transfert aux impôts différés.................................................. Impôts sur le résultat..................................................... (+)/(-) Impôts .................................................................................... Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales... Bénéfice (Perte) de l'exercice....................................... (+)/(-) Prélèvements sur les réserves immunisées .......................... Transfert aux réserves immunisées....................................... Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...................... (+)/(-) Ann. Codes Exercice Exercice précédent 75/76B 14.115.496,39 13.357.295,88 75 1.393.222,57 6.909.295,88 750 ............................. 5.000.000,00 751 693.649,51 1.834.103,84 6.11 752/9 699.573,06 75.192,04 6.12 76B 12.722.273,82 6.448.000,00 65/66B 11.525.541,89 16.389.688,01 6.11 65 11.525.541,89 16.389.688,01 650 11.588.721,66 11.530.113,15 651 -2.707.808,74 2.734.887,86 652/9 2.644.628,97 2.124.687,00 6.12 66B ............................. ............................. 9903 70.094.521,23 50.709.162,88 780 ............................. ............................. 680 ............................. ............................. 6.13 67/77 16.147.245,11 12.848.406,07 670/3 16.147.245,11 12.848.406,07 77 ............................. ............................. 9904 53.947.276,12 37.860.756,81 789 ............................. ............................. 689 ............................. ............................. 9905 53.947.276,12 37.860.756,81 First - C2019b - 11 / 56 N° BE 0415.928.179 C 5 AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Bénéfice (Perte) à affecter...................................................................... (+)/(-) Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ............................................... (+)/(-) Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ............................. (+)/(-) Prélèvements sur les capitaux propres........................................................... sur le capital et les primes d'émission............................................................ sur les réserves .............................................................................................. Affectations aux capitaux propres................................................................... au capital et aux primes d'émission................................................................ la réserve légale ..........................................................................................

aux autres réserves ........................................................................................ Bénéfice (Perte) reporté(e)..................................................................... (+)/(-) Intervention d'associés dans la perte.............................................................. Bénéfice à distribuer......................................................................................... Rémunération du capital ................................................................................. Administrateurs ou gérants ............................................................................. Employés ........................................................................................................ Autres allocataires .......................................................................................... Codes Exercice Exercice précédent 9906 88.757.292,26 77.101.043,56 (9905) 53.947.276,12 37.860.756,81 14P 34.810.016,14 39.240.286,75 791/2 ............................. ............................. 791 ............................. ............................. 792 ............................. ............................. 691/2 2.707.808,74 17.568.004,50 691 ............................. ............................. 6920 ............................. ............................. 6921 2.707.808,74 17.568.004,50 (14) 86.049.483,52 34.810.016,14 794 ............................. ............................. 694/7 ............................. 24.723.022,92 694 ............................. 24.723.022,92 695 ............................. ............................. 696 ............................. ............................. 697 ............................. ............................. First - C2019b - 12 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.2.1 ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS DE DÉVELOPPEMENT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Codes Exercice Exercice précédent 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 1.146.274,34 8021 550,00 8031 ........................ 8041 31.302,55 8051 1.178.126,89 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 979.801,78 8071 53.932,26 8081 ........................ 8091 ........................ 8101 ........................ 8111 ........................ 8121 1.033.734,04 81311 144.392,85 First - C2019b - 13 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.2.3 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Codes Exercice Exercice précédent 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 16.115.405,82 8022 2.529.361,62 8032 ........................ 8042 343.586,15 8052 18.988.353,59 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 10.762.933,89 8072 2.111.826,08 8082 ........................ 8092 ........................ 8102 ........................ 8112 ........................ 8122 12.874.759,97 211 6.113.593,62 First - C2019b - 14 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.3.2 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Codes Exercice Exercice précédent 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 6.002.522,01 8162 288.654,86 8172 88.045,81 8182 46.770,00 8192 6.249.901,06 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8212 ........................ 8222 ........................ 8232 ........................ 8242 ........................ 8252 ........................ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 4.420.267,73 8272 668.649,79 8282 ........................ 8292 ........................ 8302 58.236,39 8312 ........................ 8322 5.030.681,13 (23) 1.219.219,93 First - C2019b - 15 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.3.3 MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Codes Exercice Exercice précédent 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 445.469,81 8163 10.658,10 8173 ........................ 8183 ........................ 8193 456.127,91 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8213 ........................ 8223 ........................ 8233 ........................ 8243 ........................ 8253 ........................ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 409.080,38 8273 7.281,73 8283 ........................ 8293 ........................ 8303 ........................ 8313 ........................ 8323 416.362,11 (24) 39.765,80 First - C2019b - 16 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.3.4 LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... DONT Terrains et constructions................................................................................. Installations, machines et outillage................................................................. Mobilier et matériel roulant............................................................................... Codes Exercice Exercice précédent 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 93.176,71 8164 ........................ 8174 93.176,71 8184 ........................ 8194 ........................ 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8214 ........................ 8224 ........................ 8234 ........................ 8244 ........................ 8254 ........................ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 87.882,85 8274 ........................ 8284 ........................ 8294 ........................ 8304 87.882,85 8314 ........................ 8324 ........................ (25) ........................ 250 ........................ 251 ........................ 252 ........................ First - C2019b - 17 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.3.5 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Codes Exercice Exercice précédent 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 971.665,45 8165 33.081,37 8175 4.012,04 8185 ........................ 8195 1.000.734,78 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8215 ........................ 8225 ........................ 8235 ........................ 8245 ........................ 8255 ........................ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 562.659,86 8275 108.442,34 8285 ........................ 8295 ........................ 8305 1.719,39 8315 ........................ 8325 669.382,81 (26) 331.351,97 First - C2019b - 18 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.3.6 IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... Cessions et désaffectations ............................................................................ Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... Repris ............................................................................................................. Acquis de tiers ................................................................................................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... Transférés d'une rubrique à une autre ................................................. (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Codes Exercice Exercice précédent 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 537.561,56 8166 40.566,64 8176 38.780,95 8186 -421.658,70 8196 117.688,55 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8216 ........................ 8226 ........................ 8236 ........................ 8246 ........................ 8256 ........................ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8276 ........................ 8286 ........................ 8296 ........................ 8306 ........................ 8316 ........................ 8326 ........................ (27) 117.688,55 First - C2019b - 19 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.4.1 ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... Cessions et retraits ......................................................................................... Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Réductions de valeur au terme de l'exercice.................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Reprises .......................................................................................................... Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Réductions de valeur au terme de l'exercice.................................................. Montants non appelés au terme de l'exercice................................................ Mutations de l'exercice........................................................................... (+)/(-) Montants non appelés au terme de l'exercice................................................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... Remboursements ........................................................................................... Réductions de valeur actées .......................................................................... Réductions de valeur reprises ........................................................................ Différences de change .......................................................................... (+)/(-) Autres ................................................................................................... (+)/(-) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE.......................................................................................................... Codes Exercice Exercice précédent 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 413.035.387,32 8361 63.279.088,68 8371 26.794.920,00 8381 ........................ 8391 449.519.556,00 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8411 ........................ 8421 ........................ 8431 ........................ 8441 ........................ 8451 ........................ 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 7.904.899,00 8471 ........................ 8481 ........................ 8491 ........................ 8501 ........................ 8511 ........................ 8521 7.904.899,00 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8541 ........................ 8551 ........................ 441.614.657,00 281P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8581 102.121.879,37 8591 ........................ 8601 ........................ 8611 ........................ 8621 ........................ 8631 ........................ 102.121.879,37 8651........................ First - C2019b - 20 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.4.3 AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... Cessions et retraits ......................................................................................... Transferts d'une rubrique à une autre .................................................. (+)/(-) Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.................................................... Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées ......................................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Plus-valuesau terme de l'exercice.................................................................. Réductions de valeur au terme de l'exercice.................................................. Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. Reprises .......................................................................................................... Acquises de tiers ............................................................................................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... Transférées d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) Réductions de valeur au terme de l'exercice.................................................. Montants non appelés au terme de l'exercice................................................ Mutations de l'exercice........................................................................... (+)/(-) Montants non appelés au terme de l'exercice................................................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... Remboursements ........................................................................................... Réductions de valeur actées .......................................................................... Réductions de valeur reprises ........................................................................ Différences de change .......................................................................... (+)/(-) Autres ................................................................................................... (+)/(-) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.................................... RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE.......................................................................................................... Codes Exercice Exercice précédent 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 49.125,00 8363 ........................ 8373 ........................ 8383 ........................ 8393 49.125,00 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8413 ........................ 8423 ........................ 8433 ........................ 8443 ........................ 8453 ........................ 8523P xxxxxxxxxxxxxxx 47.099,76 8473 ........................ 8483 ........................ 8493 ........................ 8503 ........................ 8513 ........................ 8523 47.099,76 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8543 ........................ 8553 ........................ (284) 2.025,24 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 8583 ........................ 8593 ........................ 8603 ........................ 8613 ........................ 8623 ........................ 8633 ........................ (285/8) ........................ 8653 ........................ First - C2019b - 21 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit. DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE KINEPOLIS MEGA BE 0430.277.746 Société anonyme Eeuwfeestlaan 20 1020 Laeken Belgique KINEPOLIS FILM DISTRIBUTION BE 0445.372.530 Société anonyme Eeuwfeestlaan 20 1020 Laeken Belgique MAJESTIEK INTERNATIONAL Entreprise étrangère Val Sainte Croix 7 L1371 Luxembourg Luxembourg KINEPOLIS LIEGE BE 0459.469.796 Société anonyme Via Media 1 3500 Hasselt Belgique KINEPOLIS MULTI BE 0434.861.589 Société anonyme President Kennedylaan 100B 8500 Kortrijk Belgique Droits sociaux détenus directement par les filiales Nature Nombre % % gewone aandelen 20.439 99,99 0,01 gewone aandelen 1.811 99,95 0,05 Gewone aandelen 2.450 100,0 0,0 gewone aandelen 14.477 100,0 0,0 gewone aandelen 78.890 99,99 0,01 Données extraites des derniers comptes annuels disponibles Comptes Code Capitaux propres Résultat net annuels devise (+) ou (-) arrêtés au (en unités) 31/12/2018 EUR 14.718.062,84 1.681.542,13 31/12/2018 EUR -268.114,03 -266.839,69 31/12/2018 EUR -841.846,03 -30.966,96 31/12/2018 EUR 9.473.128,67 148.354,91 31/12/2018 EUR 24.198.698,46 1.918.935,74 First - C2019b - 22 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.5.1 PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES (SUITE) DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE EUROCASINO (in vereffening) BE 0467.730.238 Société anonyme Jean Dubrucqlaan 160 1080 Molenbeek-Saint-Jean Belgique KINEPOLIS ESPANA ESE81487027 Entreprise étrangère Calle Edgar Neville, Pozuele De Alarcon 28223 Madrid Espagne KINEPOLIS IMMO HASSELT BE 0455.729.358 Société anonyme Via Media 1 3500 Hasselt Belgique KINEPOLIS IMMO MULTI BE 0877.736.370 Société anonyme Eeuwfeestlaan 20 1020 Laeken Belgique KINEPOLIS FINANCIAL SERVICES BE 0886.547.831 Société anonyme Eeuwfeestlaan 20 1020 Laeken Belgique BRIGHTFISH BE 0450.523.725 Société anonyme Eeuwfeestlaan 20 1020 Laeken Belgique Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net filiales Code Nature annuels devise (+) ou (-) Nombre % % arrêtés au (en unités) 31/12/2008 EUR -166.056,00 -789,00 gewone aandelen 1.900 19,0 81,0 31/12/2018 EUR 9.621.354,00 -240.186,00 gewone aandelen 20.500 100,0 0,0 31/12/2018 EUR 863.748,60 988,64 gewone aandelen 338 99,4 0,6 31/12/2018 EUR 13.159.140,46 218.734,34 gewone aandelen 154.700 99,81 0,19 31/12/2018 EUR127.755.841,50 -1.041.678,57 gewone aandelen 105.999 99,99 0,01 31/12/2018 EUR 2.469.808,83 -1.002.306,00 gewone aandelen 95.108 99,99 0,01 First - C2019b - 23 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.5.1 PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES (SUITE) DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE KINEPOLIS POZNAN SPZOO PLPL5252129575 Entreprise étrangère Ul. Boleslawa Krzywoustego 72 61-114 Poznan Pologne KINEPOLIS INVEST ESE82489659 Entreprise étrangère Calle Edgar Neville, Pozuelo De Alarcon 28223 Madrid Espagne KINEPOLIS FRANCE FR20399716083 Entreprise étrangère 1 Rue du Chateau d'Isenghien 59160 Lomme France KINEPOLIS BRAINE BE 0462.688.911 Société anonyme Boulevard de France 1420 Braine-l'Alleud Belgique KINEPOLIS BIOSCOPEN HOLDING BV NL822624382B01 Entreprise étrangère Jaarbeursboulevard 300 3511 AZ Utrecht Pays-Bas KINEPOLIS SCHWEIZ AG CH2903013216-5 Entreprise étrangère Ebnatstrasse 149 8201 Schaffhausen Suisse Droits sociaux détenus directement par les filiales Nature Nombre % % gewone aandelen 430.503 100,0 0,0 gewone aandelen 30.000 100,0 0,0 gewone aandelen 1.733.331 99,99 0,01 gewone aandelen 99.999 99,99 0,01 gewone aandelen 90.000 100,0 0,0 gewone aandelen 40.998 99,99 0,01 Données extraites des derniers comptes annuels disponibles Comptes Code Capitaux propres Résultat net annuels devise (+) ou (-) arrêtés au (en unités) 31/12/2018 PLN 28.416.940,57 2.026.216,08 31/12/2018 EUR 1.019.671,00 18.346,00 31/12/2018 EUR 28.855.419,00 -1.073.417,00 31/12/2018 EUR 8.810.983,92 281.458,77 31/12/2018 EUR49.932.967,00 -699.733,00 31/12/2018 CHF-1.898.000,00 127.000,00 First - C2019b - 24 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.5.1 PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES (SUITE) DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE UTOPIA SA LU16090380 Entreprise étrangère Av. J.F. Kennedy 45 1855 Luxembourg Luxembourg KINEPOLIS CANADA LTD CA 2020 757 353 Entreprise étrangère Avenue SW, suite 3700 205 boîte 5 T2P 2V7 CALGARY-ALBERTA Canada KINEPOLIS US INC US802341498 41000 Woodward Avenue, Suite 135E 48304 BLOOMFIELD HILLS, MICHIGAN Etats-Unis Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles par les directement Comptes Capitaux propres Résultat net filiales Code Nature annuels devise (+) ou (-) Nombre % % arrêtés au (en unités) 31/12/2018 EUR 15.540.556,64 1.193.985,80 gewone aandelen 1.050.818 100,0 0,0 31/12/2018 CAD 71.376.627,00 860,00 Gewone aandelen 71.407.344 100,0 0,0 EUR 0,00 0,00 Gewone aandelen 100 100,0 0,0 First - C2019b - 25 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.6 PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF Codes Exercice Exercice précédent PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe ........... 51 ........................ ........................ Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé ..... 8681 ........................ ........................ Actions et parts - Montant non appelé .......................................................... 8682 ........................ ........................ Métaux précieux et œuvres d'art .................................................................. 8683 ........................ ........................ Titres à revenu fixe.......................................................................................... 52 ........................ ........................ Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit .......................... 8684 ........................ ........................ Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit ................ 53 ........................ ........................ Avec une durée résiduelle ou de préavis d'un mois au plus..................................................................................... 8686 ........................ ........................ de plus d'un mois à un an au plus............................................................ 8687 ........................ ........................ de plus d'un an......................................................................................... 8688 ........................ ........................ Autres placements de trésorerie non repris ci-avant .................................. 8689 ........................ ........................ Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important Over te dragen kosten....................................................................................................................................... 1.046.224,82 Uitgestelde kosten refinance............................................................................................................................. 1.935.292,99 Wachtrekening algemeen.................................................................................................................................. 1.789,76 ............................................................................................................................................................................. ........................ First - C2019b - 26 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.7.1 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT Codes Exercice Exercice précédent ETAT DU CAPITAL Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice........................................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 18.952.288,40 Capital souscrit au terme de l'exercice (100) 18.952.288,40 Codes Valeur Nombre d'actions Modifications au cours de l'exercice ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Représentation du capital Catégories d'actions Gewone aandelen zonder vermelding van nominale ................................. 18.952.288,40 27.365.197 ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Actions nominatives ........................................................................................ 8702 xxxxxxxxxxxxxx 12.301.706 Actions dématérialisées .................................................................................. 8703 xxxxxxxxxxxxxx 15.063.491 Codes Montant non appelé Montant appelé non versé Capital non libéré Capital non appelé .......................................................................................... (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx Capital appelé, non versé ............................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................ Actionnaires redevables de libération ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Codes Exercice Actions propres Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8721 340.983,60 Nombre d'actions correspondantes................................................................................................ 8722 492.346 Détenues par ses filiales Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8731 ........................ Nombre d'actions correspondantes................................................................................................ 8732 ........................ Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours ................................................................................. 8740 ........................ Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8741 ........................ Nombre maximum correspondant d'actions à émettre................................................................... 8742 ........................ Suite à l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation ............................................................................ 8745 ........................ Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8746 ........................ Nombre maximum correspondant d'actions à émettre................................................................... 8747 ........................ Capital autorisé non souscrit............................................................................................................... 8751 ........................ First - C2019b - 27 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.7.1 Codes Exercice Parts non représentatives du capital Répartition Nombre de parts ............................................................................................................................. 8761 ........................ Nombre de voix qui y sont attachées ............................................................................................. 8762 ........................ Ventilation par actionnaire Nombre de parts détenues par la société elle-même ..................................................................... 8771 ........................ Nombre de parts détenues par les filiales ...................................................................................... 8781 ........................ First - C2019b - 28 / 56 N°r. BE 0415.928.179 C 6.7.2 STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES Telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 dernier alinéa et art. 632 §2 dernier alinéa, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5. DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société, avec mention de L'ADRESSE (du siège statutaire pour les personnes morales) et, pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE KINEPOLIS GROUP NV BE 0415.928.179 Eeuwfeestlaan 20 1020 Laeken Belgique KINOHOLD BIS BE 0887.729.053 Rue Eugène Ruppert 6 2453 Luxembourg Belgique AXA SA Avenue Matignon 25 75008 PARIS France BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SA SA 47000 75318 PARIS CEDEX 09 France BLACK ROCK INC East 52nd Street 55 10055 NEW YORK Etats-Unis BERT JOOST Ruitersweg 6 boîte A011 8500 Kortrijk Belgique Droits sociaux détenus Nombre de droits de vote Nature % Attachés à Non liés à des titres des titres Actions nominatives 492.346 0 1,8 Actions nominatives 12.700.050 0 46,41 Actions nominatives 1.376.397 0 5,03 Actions nominatives 1.368.974 0 5,0 Actions nominatives 1.115.517 0 4,08 Actions nominatives 492.218 0 1,8 First - C2019b - 29 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.9 ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF Codes Exercice VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières ............................................................................................................................... 8801 ........................ Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8811 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8821 ........................ Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8831 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8841 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8851 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8861 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8871 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8881 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8891 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8901 ........................ Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année....................................................................... (42) ........................ Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8802 77.331.424,00 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8812 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8822 77.278.000,00 Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8832 53.424,00 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8842 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8852 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8862 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8872 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8882 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8892 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8902 ........................ Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir...................................................... 8912 77.331.424,00 Dettes ayant plus de 5 ans à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8803 384.600.000,00 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8813 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8823 384.600.000,00 Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8833 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8843 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8853 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8863 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8873 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8883 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8893 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8903 ........................ Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir..................................................................................... 8913 384.600.000,00 First - C2019b - 30 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.9 Codes Exercice DETTES GARANTIES(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif) Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financières ............................................................................................................................... 8921 ........................ Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8931 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8941 ........................ Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8951 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8961 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8971 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8981 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8991 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 9001 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9011 ........................ Dettes salariales et sociales ................................................................................................................ 9021 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 9051 ........................ Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges.............................................................. 9061 ........................ Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financières ............................................................................................................................... 8922 53.424,00 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8932 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8942 ........................ Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8952 53.424,00 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8962 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8972 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8982 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8992 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 9002 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9012 ........................ Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................. 9022 ........................ Impôts ............................................................................................................................................. 9032 ........................ Rémunérations et charges sociales ............................................................................................... 9042 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 9052 ........................ Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur 9062 53.424,00 les actifs de l'entreprise........................................................................................................................ Codes Exercice DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES Impôts(rubrique 450/3 du passif) Dettes fiscales échues ........................................................................................................................ 9072 ........................ Dettes fiscales non échues ................................................................................................................. 9073 9.215,00 Dettes fiscales estimées ..................................................................................................................... 450 25.809,10 Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif) Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ............................................................... 9076 ........................ Autres dettes salariales et sociales ..................................................................................................... 9077 2.847.323,22 First - C2019b - 31 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.9 Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important Toe te rekenen intresten.................................................................................................................................... 3.238.917,30 Provisie voor aandelenopties............................................................................................................................ 1.184.284,57 Over te dragen opbrengsten.............................................................................................................................. 7.049.409,46 ............................................................................................................................................................................. ........................ First - C2019b - 32 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.10 RÉSULTATS D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffre d'affaires net Ventilation par catégorie d'activité ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Ventilation par marché géographique ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Autres produits d'exploitation Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics ........................................................................................................... CHARGES D'EXPLOITATION Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Nombre total à la date de clôture .................................................................. Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. Nombre d'heures effectivement prestées..................................................... Frais de personnel Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... Cotisations patronales d'assurances sociales.............................................. Primes patronales pour assurances extralégales ......................................... Autres frais de personnel .................................................................... (+)/(-) Pensions de retraite et de survie .................................................................. Codes Exercice Exercice précédent ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 740 ........................ ........................ 9086 150 135 9087 138,3 129,0 9088 222.214 211.378 620 9.172.211,82 8.711.535,54 621 2.335.149,07 2.260.154,78 622 264.005,73 243.697,48 623 800.395,66 818.616,18 624 ........................ ........................ First - C2019b - 33 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.10 Codes Exercice Exercice précédent Provisions pour pensions et obligations similaires Dotations (utilisations et reprises) ....................................................... (+)/(-) 635 ........................ ........................ Réductions de valeur Sur stocks et commandes en cours Actées ...................................................................................................... 9110 ........................ ........................ Reprises ................................................................................................... 9111 ........................ ........................ Sur créances commerciales Actées ...................................................................................................... 9112 1.875,00 12.205,00 Reprises ................................................................................................... 9113 4.637,50 71.859,21 Provisions pour risques et charges Constitutions ................................................................................................. 9115 25.688,38 ........................ Utilisations et reprises ................................................................................... 9116 ........................ 98.704,45 Autres charges d'exploitation Impôts et taxes relatifs à l'exploitation.......................................................... 640 79.743,48 47.162,46 Autres ........................................................................................................... 641/8 4.637,50 75,00 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9096 7 1 Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................... 9097 3,6 1,5 Nombre d'heures effectivement prestées..................................................... 9098 7.014 2.907 Frais pour l'entreprise................................................................................... 617 227.095,77 88.333,57 First - C2019b - 34 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.11 RÉSULTATS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS Autres produits financiers Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats Subsides en capital .................................................................................. Subsides en intérêts ................................................................................ Ventilation des autres produits financiers Voordelige koersverschillen..................................................................... Andere financiele opbrengsten................................................................ ................................................................................................................... CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES Amortissement des frais d'émission d'emprunts......................................... Intérêts portés à l'actif.................................................................................... Réductions de valeur sur actifs circulants Actées ........................................................................................................... Reprises ........................................................................................................ Autres charges financières Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances ....................................................................................................... Provisions à caractère financier Dotations ....................................................................................................... Utilisations et reprises ................................................................................... Ventilation des autres charges financières Bankkosten......................................................................................... (+)/(-) Nadelige koersverschillen................................................................... (+)/(-) Andere financiële kosten.................................................................... (+)/(-) Verwijlintresten................................................................................... (+)/(-) Andere fin kosten - Waardevermindering........................................... (+)/(-) Andere fin kosten - Provisie voor aandelenopties .............................. (+)/(-) Codes Exercice Exercice précédent 9125 ........................ ........................ 9126 ........................ ........................ 638.040,20 72.465,54 61.532,86 2.726,50 ........................ ........................ 6501 ........................ ........................ 6503 ........................ ........................ 6510 27.079,12 2.734.887,86 6511 2.734.887,86 ........................ 653 ........................ ........................ 6560 ........................ ........................ 6561 ........................ ........................ 26.059,06 62.994,06 1.917.818,79 167.909,86 287.160,05 226.438,22 513,00 90,00 40.405,70 855.642,66 372.672,37 811.612,20 First - C2019b - 35 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.12 PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE PRODUITS NON RÉCURRENTS............................................................................ Produits d'exploitation non récurrents........................................................... Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................. Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles...... Autres produits d'exploitation non récurrents.................................................. Produits financiers non récurrents.................................................................. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ................. Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels ..... Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières............................... Autres produits financiers non récurrents ....................................................... CHARGES NON RÉCURRENTES........................................................................... Charges d'exploitation non récurrentes.......................................................... Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.................. Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations) ........................................................................................... (+)/(-) Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles... Autres charges d'exploitation non récurrentes................................................ Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration ............................................................................................(-) Charges financières non récurrentes.............................................................. Réductions de valeur sur immobilisations financières .................................... Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations (utilisations) ........................................................................................... (+)/(-) Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières............................. Autres charges financières non récurrentes ................................................... Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration ............................................................................................ (-) Codes Exercice Exercice précédent 76 12.722.273,82 6.457.280,00 (76A) ............................. 9.280,00 760 ............................. ............................. 7620 ............................. ............................. 7630 ............................. 9.280,00 764/8 ............................. ............................. (76B) 12.722.273,82 6.448.000,00 761 ............................. 6.448.000,00 7621 ............................. ............................. 7631 12.722.273,82 ............................. 769 ............................. ............................. 66 8.297,06 199.460,32 (66A) 8.297,06 199.460,32 660 ............................. ............................. 6620 ............................. ............................. 6630 8.297,06 199.460,32 664/7 ............................. ............................. 6690 ............................. ............................. (66B) ............................. ............................. 661 ............................. ............................. 6621 ............................. ............................. 6631 ............................. ............................. 668 ............................. ............................. 6691 ............................. ............................. First - C2019b - 36 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.13 IMPÔTS ET TAXES IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT Impôts sur le résultat de l'exercice..................................................................................................... Impôts et précomptes dus ou versés ................................................................................................. Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif.................................................. Suppléments d'impôts estimés.......................................................................................................... Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs.................................................................................... Suppléments d'impôts dus ou versés................................................................................................ Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés................................................................................ Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé Verworpen uitgaven................................................................................................................ (+)/(-) Forfetaire belasting VAA......................................................................................................... (+)/(-) Liquidatiebonus KP Immo Brussel en Utopia BE.................................................................... (+)/(-) Overgedragen verliezen KFD en BF....................................................................................... (+)/(-) Minderwaarde op aandelen..................................................................................................... (+)/(-) Afwaardering openstaande schuld Majestiek.......................................................................... (+)/(-) Codes Exercice 9134 16.147.245,11 9135 16.600.000,00 9136 452.754,89 9137 ........................ 9138 ........................ 9139 ........................ 9140 ........................ 648.887,24 91.983,82 -30.351.108,82 -1.385.000,00 -2.707.808,74 40.405,70 Exercice Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice Waardevermindering liquidatie Utopia BE.................................................................................................... 17.628.835,00 ........................................................................................................................................................................ ........................ ........................................................................................................................................................................ ........................ ........................................................................................................................................................................ ........................ Codes Exercice Sources de latences fiscales Latences actives ................................................................................................................................ 9141 ........................ Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .................................... 9142 ........................ Autres latences actives ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ Latences passives ............................................................................................................................. 9144 ........................ Ventilation des latences passives ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ Codes Exercice Exercice précédent TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte A l'entreprise (déductibles)........................................................................... 9145 6.550.890,55 6.765.106,43 Par l'entreprise.............................................................................................. 9146 4.331.988,23 4.002.192,71 Montants retenus à charge de tiers, au titre de Précompte professionnel .............................................................................. 9147 2.581.996,89 2.701.024,85 Précompte mobilier ....................................................................................... 9148 3.468.806,22 3.467.362,07 First - C2019b - 37 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.14 DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Codes Exercice GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS................................................................... 9149 ........................ Dont Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise........................................................... 9150 ........................ Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise................................................. 9151 ........................ Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise......................................................................................................................................... 9153 ........................ GARANTIES RÉELLES Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 9161 ........................ Montant de l'inscription................................................................................................................. 9171 ........................ Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription.................................................................. 9181 ........................ Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés......................................................... 9191 ........................ Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .................................................. 9201 53.424,00 Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 9162 ........................ Montant de l'inscription................................................................................................................. 9172 ........................ Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription.................................................................. 9182 ........................ Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés......................................................... 9192 ........................ Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .................................................. 9202 ........................ First - C2019b - 38 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.14 Codes Exercice BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ MARCHÉ À TERME Marchandises achetées (à recevoir)................................................................................................... 9213 ........................ Marchandises vendues (à livrer)......................................................................................................... 9214 ........................ Devises achetées (à recevoir)............................................................................................................. 9215 ........................ Devises vendues (à livrer)................................................................................................................... 9216 ........................ First - C2019b - 39 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.14 Exercice ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Exercice MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS Kinepolis Group NV maakt deel uit van de BTW eenheid. Daarom is Kinepolis Group NV hoofdelijk aansprakelijk voor de totale BTW schuld. 242.863,51 Op 31 december 2019 is er een schuld van 242.863,51 euro........................................................................... ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS Description succincte Voor de bedienden is een aanvulling op het wettelijk pensioen voorzien door onderschrijving van een groepsverzekeringspolis bij een Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze polis is van het type vaste bijdrage. De jaarlijkse premies die door de verzekeringsmaatschappij berekend worden, worden door de werkgever (werkgeversbijdrage) en werknemer (werknemersbijdrage) betaald. Onder IFRS wordt het defined contribution plan als een defined benefit beschouwd. Kinepolis Group heeft actuariële berekeningen laten uitvoeren. De verplichting op de balans van 1.036K EUR in de geconsolideerde jaarrekening wordt opgenomen voor de toegezegde-pensioenregelingen en is de actuele waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen die werknemers hebben opgebouwd in het boekjaar en voorgaande jaren minus de reële waarde van de fondsbeleggingen. De verplichting wordt periodiek berekend door een onafhankelijke actuaris met behulp van de 'projected unit credit'-methode. De reële waarde van de fondsbeleggingen wordt bepaald als de mathematische reserves die binnen de verzekerde plannen worden opgebouwd. Mesures prises pour en couvrir la charge Codes Exercice PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées ................................. 9220 ........................ Bases et méthodes de cette estimation ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Exercice NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS First - C2019b - 40 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.14 IMPACT VAN CORONA - COVID-19 PANDEMIE OP DE BEDRIJFSRESULTATEN Door de impact van Covid-19 heeft Kinepolis, in overleg met de betrokken autoriteiten, in alle landen waar ze actief is, al haar bioscopen gesloten. De gezondheid van onze filmliefhebbers en medewerkers blijft onze absolute prioriteit. Vanaf maart 2020 heeft dit een ernstige impact op de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de duur van de sluiting en het aantal betrokken bioscopen, verwacht Kinepolis mogelijk een ernstige impact op de financiële resultaten van de Groep in 2020. Door de sluiting van alle locaties valt nagenoeg de volledige omzet weg gedurende deze periode. Onze activiteiten zijn van die aard dat meer dan 70% van de kosten, die de EBITDA beïnvloeden, variabel zijn. In het kader van deze pandemie hebben de diverse autoriteiten, in de verschillende landen waar Kinepolis actief is, maatregelen genomen, zoals het invoeren van tijdelijke werkloosheid, loonsubsidies,… Hierdoor is de variabiliteit van onze kosten gestegen boven de 70%. Kinepolis neemt de nodige maatregelen om de impact op alle kostenniveaus, ook de vaste kosten, en de uitgaande kasstromen verder te reduceren. De Raad van Bestuur zal tevens voorstellen aan de Algemene Vergadering om geen dividend uit te keren en de winst over te dragen naar de post 'Overgedragen resultaten'. Aan het begin van de Covid-19 pandemie had Kinepolis de beschikking over bijna € 70,0 miljoen liquide middelen en een kredietlijn van € 120,0 miljoen. Kinepolis beschikt dus over ruime liquide middelen om deze crisis het hoofd te bieden. De voorbije jaren werd de financiële strategie van Kinepolis gekenmerkt door een voorzichtig financieel beleid. Dit heeft ertoe geleid dat er een maturiteit is van meer dan vijf jaar van de uitstaande financiële verplichtingen en de eerstvolgende belangrijke terugbetaling van haar obligaties vindt pas plaats in 2022. Tevens heeft Kinepolis een sterke en gezonde balans met een belangrijke portefeuille vastgoed in bezit. De impact op jaarbasis is nog niet in te schatten. Echter is het management van de Groep ervan overtuigd dat zij de nodige maatregelen genomen heeft en voldoende liquide middelen tot haar beschikking heeft om deze crisis het hoofd te bieden. ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Exercice 0,00 ........................ ........................ ........................ First - C2019b - 41 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.14 Exercice ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN(dont ceux non susceptibles d'être quantifiés) Als gevolg van de financiering verstrekt aan vennootschappen van de groep, gelden er een aantal voorwaarden met betrekking tot het verkopen of in waarborg geven van bepaalde activa van de vennootschap aan een derde partij. Kinepolis Group NV verbindt er zich toe om, indien nodig, de betalingsverplichtingen te ondersteunen van de dochtervennootschappen waarbij de betalingsverplichtingen worden verzekerd door een comfortletter. ............................................................................................................................................................................ Bankgarantie bij BNP Paribas ten bedrage van 145.519,84 EUR; Waarborgen bij ING ten bedrage van 110.275 EUR; Corporate guarantee ten bedrage van 2.000.000 EUR ten gunste van ING België NV voor leningen afgesloten door Kinepolis Financial Services NV waarvoor Kinepolis Group NV borg staat; Corporate guarantee ten bedrage van 1.500.000 EUR ten gunste van ING Bank NV voor leningen afgesloten door Kinepolis Financial Services NV waarvoor Kinepolis Group NV borg staat. ............................ Exercice ........................ ........................ ........................ ........................ Exercice 0,00 0,00 First - C2019b - 42 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.14 Belgische Excess Profit Ruling (EPR) De Europese Commissie publiceerde op 11 januari 2016 een besluit waarin zij een vermeende Belgische regeling inzake fiscale rulings met betrekking tot overwinst ('excess profit') bestempelde als onwettige staatssteun (het "EPR Besluit"). Het EPR Besluit verplichtte de Belgische overheid tot navordering van belasting die zou verschuldigd zijn wanneer dergelijke fiscale rulings niet zouden zijn verleend. In 2012 heeft de Belgische overheid een dergelijke fiscale ruling afgesloten met Kinepolis Group. Als gevolg van het besluit van de Europese Commissie heeft Kinepolis, conform IAS 12, een provisie van € 9,4 miljoen aangelegd in 2015 voor een potentiële navordering van de belasting op de overwinst die op basis van de ruling niet in de belastbare basis was opgenomen. Het bedrag van de provisie dekt de volledige potentiële navordering, inclusief intrestlasten. De Belgische overheid heeft in juni 2016 verschillende communicaties verstuurd omtrent de methodologie die toegepast moet worden om de na te vorderen belastingen te berekenen. De provisie van € 9,4 miljoen voldoet aan de gecommuniceerde berekeningsvereisten. Met betrekking tot de boekjaren 2012, 2013 en 2014 zijn er, betwiste, aanslagen gevestigd en heeft de effectieve betaling plaatsgevonden voor een bedrag van € 6,3 miljoen. Met betrekking tot het boekjaar 2015 is in januari 2018 een aanslag gevestigd voor een bedrag van € 3,0 miljoen, dewelke reeds betaald werd met de in juli 2017 geconsigneerde gelden. De Belgische overheid en Kinepolis tekenden beroep aan tegen het EPR Besluit bij het Europees Gerecht van Eerste Aanleg. Deze beroepen resulteerden in een arrest van 14 februari 2019, waarin het Europees Gerecht van Eerste Aanleg het EPR besluit vernietigde. De Europese Commissie kan tot eind april 2019 bij het Europees Hof van Justitie hogere voorziening aantekenen tegen voornoemd arrest. Dergelijke voorziening is niet opschortend. Wanneer de Europese Commissie geen hogere voorziening instelt, of wanneer dergelijke hogere voorziening door het Europees Hof van Justitie wordt verworpen, dient de Belgische overheid alle betaalde bedragen aan Kinepolis terug te storten. ...................................................... Subordination agreement loan ten voordele van Kinepolis US voor 90.000.000 USD ...................................... Exercice 0,00 0,00 First - C2019b - 43 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.15 RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES LIÉES Immobilisations financières........................................................................... (280/1) 543.736.536,37 405.130.488,32 Participations ................................................................................................ (280) 441.614.657,00 405.130.488,32 Créances subordonnées ............................................................................... 9271 ........................ ........................ Autres créances ............................................................................................ 9281 102.121.879,37 ........................ Créances.......................................................................................................... 9291 35.969.631,09 32.644.482,68 A plus d'un an............................................................................................... 9301 ........................ ........................ A un an au plus ............................................................................................. 9311 35.969.631,09 32.644.482,68 Placements de trésorerie................................................................................ 9321 ........................ ........................ Actions .......................................................................................................... 9331 ........................ ........................ Créances ...................................................................................................... 9341 ........................ ........................ Dettes................................................................................................................ 9351 1.123.919,05 45.960.644,92 A plus d'un an............................................................................................... 9361 ........................ 44.061.467,62 A un an au plus ............................................................................................. 9371 1.123.919,05 1.899.177,30 Garanties personnelles et réelles Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de 30.354.800,00 40.453.600,00 dettes ou d'engagements d'entreprises liées................................................ 9381 Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour ........................ sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise...................................... 9391 ........................ Autres engagements financiers significatifs................................................ 9401 ........................ ........................ Résultats financiers Produits des immobilisations financières ...................................................... 9421 ........................ 5.000.000,00 Produits des actifs circulants ........................................................................ 9431 693.649,51 1.834.004,84 Autres produits financiers ............................................................................. 9441 ........................ ........................ Charges des dettes ....................................................................................... 9461 1.279.700,96 1.954.846,63 Autres charges financières ........................................................................... 9471 ........................ ........................ Cessions d'actifs immobilisés Plus-values réalisées .................................................................................... 9481 12.722.273,82 ........................ Moins-values réalisées ................................................................................. 9491 ........................ ........................ First - C2019b - 44 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.15 Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES ASSOCIÉES Immobilisations financières............................................................................. 9253 ............................. ............................. Participations .................................................................................................. 9263 ............................. ............................. Créances subordonnées ................................................................................. 9273 ............................. ............................. Autres créances .............................................................................................. 9283 ............................. ............................. Créances ............................................................................................................ 9293 ............................. ............................. A plus d'un an................................................................................................. 9303 ............................. ............................. A un an au plus ............................................................................................... 9313 ............................. ............................. Dettes.................................................................................................................. 9353 ............................. ............................. A plus d'un an................................................................................................. 9363 ............................. ............................. A un an au plus ............................................................................................... 9373 ............................. ............................. Garanties personnelles et réelles Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de ............................. dettes ou d'engagements d'entreprises associées......................................... 9383 ............................. Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées ............................. pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise................................ 9393 ............................. Autres engagements financiers significatifs.................................................. 9403 ............................. ............................. AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION Immobilisations financières............................................................................. 9252 ............................. ............................. Participations .................................................................................................. 9262 ............................. ............................. Créances subordonnées ................................................................................. 9272 ............................. ............................. Autres créances .............................................................................................. 9282 ............................. ............................. Créances ............................................................................................................ 9292 ............................. ............................. A plus d'un an................................................................................................. 9302 ............................. ............................. A un an au plus ............................................................................................... 9312 ............................. ............................. Dettes.................................................................................................................. 9352 ............................. ............................. A plus d'un an................................................................................................. 9362 ............................. ............................. A un an au plus ............................................................................................... 9372 ............................. ............................. Exercice TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société De Raad van Bestuur stelt vast dat er geen objectieve of wettelijke criteria zijn die duidelijk omschrijven wat er wordt bedoeld met transacties buiten normale marktvoorwaarden zoals omschreven in het KB van 10 augustus 2009. Om deze reden heeft de Raad van Bestuur de optie gekozen om alle transacties van enige betekenis met verbonden partijen te vermelden in deze toelichting. Deze positie is trouwens in overeenstemming de internationale praktijk die verwacht dat alle belangrijke transacties met verbonden partijen worden toegelicht in de financiële staten. Hierna volgt een opsomming van alle belangrijke transacties met verbonden partijen met uitzondering van de transacties met verbonden partijen die volledig deel uitmaken van een groep zoals opgenomen in het KB van 10 augustus 2009: 2.081.000,00 - Bestuurdersvergoedingen voor....................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ First - C2019b - 45 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.16 RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES Codes Exercice Créances sur les personnes précitées............................................................................................... 9500 ........................ Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Garanties constituées en leur faveur................................................................................................. 9501 ........................ Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur............................................................. 9502 ........................ Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable Aux administrateurs et gérants .......................................................................................................... 9503 2.081.000,00 Aux anciens administrateurs et anciens gérants ............................................................................... 9504 ........................ LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) Codes Exercice Emoluments du (des) commissaire(s)............................................................................................... 9505 186.000,00 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) Autres missions d'attestation............................................................................................................. 95061 81.861,00 Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................. 95062 ........................ Autres missions extérieures à la mission révisorale .......................................................................... 95063 9.500,00 Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) Autres missions d'attestation............................................................................................................. 95081 ........................ Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................. 95082 22.710,00 Autres missions extérieures à la mission révisorale .......................................................................... 95083 ........................ Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés First - C2019b - 46 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.18.1 DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion First - C2019b - 47 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.18.2 RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) Codes Exercice Mentions en application de l'article 134, §4 et §5 du Code des sociétés Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau 9507 309.500,00 du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête ................................................. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s) Autres missions d'attestation............................................................................................................... 95071 86.361,00 Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................... 95072 ........................ Autres missions extérieures à la mission révisorale ........................................................................... 95073 9.500,00 Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des 9509 537.161,00 informations est à la tête....................................................................................................................... Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) Autres missions d'attestation............................................................................................................... 95091 2.000,00 Missions de conseils fiscaux ............................................................................................................... 95092 22.710,00 Autres missions extérieures à la mission révisorale ........................................................................... 95093 8.865,00 Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés First - C2019b - 48 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.19 RÈGLES D'ÉVALUATION SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS I. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming. De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR. De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op : De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : [Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden] Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming : II. Bijzondere regels De oprichtingskosten : De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : Herstructureringskosten : Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord : Immateriële vaste activa : Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings- termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord : Materiële vaste activa : In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar : First - C2019b - 49 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.19 +------------------------------------ + -------------------- + -------------------- + --------------------------------------------------- + + + Methode + Basis + Afschrijvingspercentages + + Activa + L (lineaire) + NG (niet- + ------------------------- + ------------------------- + + + D (degressieve) + geherwaardeerde) + Hoofdsom + Bijkomende kosten + + + A (andere) + G(geherwaardeerde) + Min. - Max. + Min. - Max. + +------------------------------------ + -------------------- + -------------------- + ------------------------- + ------------------------- + + + + + + + + 1. Oprichtingskosten .............. + + + + + + + + + + + + 2. Immateriële vaste activa ....... + + + + + + + + + + + + 3. Industriële, administratieve of + + + + + + commerciële gebouwen * ......... + L + + 5.00 - 20.00 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 4. Installaties, machines en + + + + + + uitrustingen * ................. + L + + 10.00 - 10.00 + 0.00 - 0.00 + + + L + + 10.00 - 33.00 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 5. Rollend materieel * ............ + L + + 20.00 - 20.00 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 6. Kantoormateriaal en meubilair * + L + + 20.00 - 33.00 + 0.00 - 0.00 + + + + + + + + 7. Andere matriële vaste activa * .+ + + + + +------------------------------------ + -------------------- + -------------------- + ------------------------- + ------------------------- + * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld. Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : - bedrag voor het boekjaar : EUR. - gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR. Financiële vaste activa : In de loop van het boekjaar [werden] [xxxxxxxxxxx] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : zie jaarverslag Voorraden : Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de fifo methode : Grond- en hulpstoffen : Goederen in bewerking - gereed product : Handelsgoederen : Onroerende goederen bestemd voor verkoop : Producten : De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [xxxxxx] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren. Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is). % meer dan hun boekwaarde. Bestellingen in uitvoering : First - C2019b - 50 / 56 N° BE 0415.928.179 C 6.19 Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken]. Schulden : De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd. Vreemde valuta : De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt : Leasingovereenkomsten : Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR. First - C2019b - 51 / 56 N° BE 0415.928.179 C 7 AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS RAPPORT DE GESTION First - C2019b - 52 / 56 N° BE 0415.928.179 C 10 BILAN SOCIAL Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 100 200 .......... .......... .......... ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes Nombre moyen de travailleurs Temps plein ............................................................................. 1001 119,0 65,9 53,1 Temps partiel ........................................................................... 1002 24,6 5,8 18,8 Total en équivalents temps plein (ETP) ................................... 1003 138,3 70,6 67,7 Nombre d'heures effectivement prestées Temps plein ............................................................................. 1011 191.447 106.296 85.151 Temps partiel ........................................................................... 1012 30.767 6.793 23.974 Total ......................................................................................... 1013 222.214 113.089 109.125 Frais de personnel Temps plein ............................................................................. 1021 10.533.145,51 5.780.133,95 4.753.011,56 Temps partiel ........................................................................... 1022 2.038.616,77 633.383,23 1.405.233,54 Total ......................................................................................... 1023 12.571.762,28 6.413.517,18 6.158.245,10 Montant des avantages accordés en sus du salaire ............... 1033 224.149,00 112.750,00 111.399,00 Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes Nombre moyen de travailleurs en ETP ........................................ 1003 129,0 70,3 58,7 Nombre d'heures effectivement prestées..................................... 1013 211.378 115.825 95.553 Frais de personnel ........................................................................ 1023 12.034.003,98 6.965.817,86 5.068.186,12 Montant des avantages accordés en sus du salaire .................... 1033 214.389,00 116.059,00 98.330,00 First - C2019b - 53 / 56 N° BE 0415.928.179 C 10 TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite) Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en A la date de clôture de l'exercice équivalents temps plein Nombre de travailleurs.............................................................. 105 127 23 145,2 Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée .................................................. 110 125 23 143,2 Contrat à durée déterminée ..................................................... 111 2 ........................ 2,0 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini.............. 112 ........................ ........................ ........................ Contrat de remplacement ........................................................ 113 ........................ ........................ ........................ Par sexe et niveau d'études Hommes .................................................................................. 120 67 6 71,8 de niveau primaire .............................................................. 1200 ........................ ........................ ........................ de niveau secondaire .......................................................... 1201 25 ........................ 25,0 de niveau supérieur non universitaire ................................. 1202 33 3 35,4 de niveau universitaire ........................................................ 1203 9 3 11,4 Femmes ................................................................................... 121 60 17 73,4 de niveau primaire .............................................................. 1210 ........................ ........................ ........................ de niveau secondaire .......................................................... 1211 15 4 17,8 de niveau supérieur non universitaire ................................. 1212 27 10 35,3 de niveau universitaire ........................................................ 1213 18 3 20,3 Par catégorie professionnelle Personnel de direction ............................................................. 130 ........................ ........................ ........................ Employés ................................................................................. 134 127 23 145,2 Ouvriers ................................................................................... 132 ........................ ........................ ........................ Autres ...................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................ PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE Au cours de l'exercice Nombre moyen de personnes occupées ....................................................................... Nombre d'heures effectivement prestées...................................................................... Frais pour l'entreprise.................................................................................................... 1. Personnel 2. Personnes Codes intérimaire mises à la disposition de l'entreprise 150 3,6 ........................ 151 7.014 ........................ 152 227.095,77 ........................ First - C2019b - 54 / 56 N° BE 0415.928.179 C 10 TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en ENTRÉES équivalents temps plein Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre 205 46 3 47,8 général du personnel au cours de l'exercice........................... Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée .................................................. 210 22 2 23,6 Contrat à durée déterminée ..................................................... 211 24 1 24,2 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini.............. 212 ........................ ........................ ........................ Contrat de remplacement ........................................................ 213 ........................ ........................ ........................ Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en SORTIES équivalents temps plein Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre 305 31 3 32,5 général du personnel au cours de l'exercice........................... Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée .................................................. 310 9 2 10,3 Contrat à durée déterminée ..................................................... 311 22 1 22,2 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini.............. 312 ........................ ........................ ........................ Contrat de remplacement ........................................................ 313 ........................ ........................ ........................ Par motif de fin de contrat Pension .................................................................................... 340 ........................ ........................ ........................ Chômage avec complément d'entreprise................................ 341 ........................ ........................ ........................ Licenciement ........................................................................... 342 3 1 3,5 Autre motif ............................................................................... 343 28 2 29,0 le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise ........................ ........................ comme indépendants ......................................................... 350 ........................ First - C2019b - 55 / 56 N° BE 0415.928.179 C 10 RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE Codes Hommes Codes Femmes Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5801 40 5811 59 Nombre d'heures de formation suivies.......................................................... 5802 566 5812 646 Coût net pour l'entreprise.............................................................................. 5803 52.950,00 5813 70.543,00 dont coût brut directement lié aux formations .......................................... 58031 43.684,00 58131 61.417,00 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs .................. 58032 9.266,00 58132 9.126,00 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ......... 58033 ........................ 58133 ........................ Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5821 ........................ 5831 ........................ Nombre d'heures de formation suivies.......................................................... 5822 ........................ 5832 ........................ Coût net pour l'entreprise.............................................................................. 5823 ........................ 5833 ........................ Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5841 ........................ 5851 ........................ Nombre d'heures de formation suivies.......................................................... 5842 ........................ 5852 ........................ Coût net pour l'entreprise.............................................................................. 5843 ........................ 5853 ........................ First - C2019b - 56 / 56 La Sté Kinepolis Group NV a publié ce contenu, le 28 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

