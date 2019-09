Kinepolis : Début des travaux de construction du Kinepolis Haarlem

Début des travaux de construction du Kinepolis Haarlem

25 septembre 2019

À la mi-octobre, Kinepolis entamera les travaux de construction d'un nouveau cinéma dans le centre commercial Schalkwijk à Haarlem, aux Pays-Bas. C'est aujourd'hui qu'est posée la première pierre du bloc Florida, dont le cinéma fera partie. Le complexe comptera 6 salles et 934 places et toutes les salles seront équipées de la technologie de projection laser. Kinepolis espère pouvoir accueillir 330 000 visiteurs par an à Haarlem.

L'ouverture d'un nouveau cinéma s'inscrit dans le cadre du redéveloppement du centre commercial Schalkwijk. Le promoteur AM a conclu des accords avec Syntrus Achmea Real Estate & Finance pour la vente de 156 appartements et avec Portico Investments concernant l'achat de 6 500 m² d'espace commercial. Le projet de développement territorial multifonctionnel Schalkstad comporte en outre un parking hors sol de 600 places, une nouvelle passerelle d'accès à la zone et l'aménagement de l'espace public, lesquels sont réalisés pour le compte de la commune de Haarlem. L'entrée du cinéma se trouvera sur la Californiëplein, qui sera entièrement rénovée.

Kinepolis a acquis le projet de nouveau cinéma à Haarlem avec l'acquisition des cinémas NH Bioscopen en janvier 2018. L'ouverture du cinéma est prévue pour le quatrième trimestre 2020.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Nous nous réjouissons d'offrir une expérience cinématographique unique aux habitants de Haarlem et des environs. Je suis convaincu que le cinéma renforcera l'attrait du centre Schalkwijk et qu'il deviendra, grâce à tous les partenaires impliqués, un lieu animé où faire du shopping, habiter et se détendre. »

Kinepolis a fait son entrée sur le marché néerlandais en 2014 et compte désormais, après diverses acquisitions et l'ouverture de quatre nouveaux cinémas (Dordrecht, Breda, Utrecht Jaarbeurs et 's-Hertogenbosch), 17 complexes aux Pays-Bas.

Dessin du complexe en annexe.

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 54 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 44 cinémas au Canada.