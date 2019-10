Kinepolis : Double événement cette semaine pour Kinepolis qui ouvre un nouveau complexe en France ainsi que le tout premier cinéma full laser au Canada

Double événement cette semaine pour Kinepolis qui ouvre un nouveau complexe en France ainsi que le tout premier cinéma full laser au Canada

3 octobre 2019

Aujourd'hui, Kinepolis Group inaugure officiellement un nouveau complexe cinématographique à Servon, le deuxième site Kinepolis en Île-de-France, exactement un an après l'ouverture de son premier cinéma dans cette région (Kinepolis Brétigny-sur-Orge). Ce nouveau complexe - qui a ouvert ses portes au public le 18 septembre dernier - est loué par Kinepolis et fait partie du centre commercial « Eden », un site dédié aux loisirs qui compte notamment un bowling, un karting, une salle de fitness et de nombreux établissements de restauration. Avec 9 salles et 1 208 places assises, Kinepolis mise sur une fréquentation de 400 000 visiteurs par an à Servon. À l'instar des autres cinémas Kinepolis récemment ouverts, ce complexe est lui aussi totalement équipé de projecteurs laser Barco de Cinionic.

Demain, le 4 octobre 2019, Landmark Cinemas Canada - qui fait partie du groupe Kinepolis depuis fin 2017 - ouvrira lui aussi un nouveau complexe dans la ville canadienne de Regina, dans la province de Saskatchewan. Ce cinéma fait également partie d'un nouveau parc d'activités baptisé « Aurora ». Landmark Aurora Regina compte 8 salles totalement équipées de sièges inclinables. Cette expérience cinématographique premium offre aux visiteurs un siège motorisé totalement inclinable avec repose-pied pour un espace personnel plus grand et un moment de cinéma en toute décontraction.

Notons que ce nouveau complexe est le tout premier cinéma totalement équipé de la projection laser Barco au Canada. La projection laser offre une palette de couleurs riche et dynamique, des ratios de contraste supérieurs et une qualité d'image plus nette, tout en assurant une économie d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à des projecteurs traditionnels dotés d'ampoules au xénon. L'une des salles offre aux visiteurs une expérience Laser ULTRA : il s'agit du concept Kinepolis associant une projection laser 4K Barco au son Dolby Atmos immersif. Laser ULTRA est un concept Kinepolis connu en Europe qui a été installé pour la première fois il y a quelques mois dans le cinéma Landmark à Shawnessy. Cette technologie bénéficie d'un accueil très positif de la part des visiteurs.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Ces nouvelles ouvertures contribuent à renforcer notre empreinte en France et au Canada ainsi que la poursuite du déploiement international de notre stratégie d'entreprise. Kinepolis prône une culture d'amélioration continue de notre expérience client au travers de l'innovation et nous sommes toujours extrêmement fiers de faire découvrir notre expérience cinématographique à des clients dans de nouvelles régions. »

Après l'ouverture de ces deux nouveaux sites et la conclusion de la reprise précédemment annoncée de MJR dans le Michigan (attendue très prochainement), Kinepolis comptera 109 complexes cinématographiques à travers l'Europe, le Canada et les États-Unis.

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 54 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada.