Kinepolis : La Cour d'appel annule la décision de l'Autorité belge de la Concurrence concernant les conditions de comportement imposées à Kinepolis Group

La Cour d'appel annule la décision de l'Autorité belge de la Concurrence concernant les conditions de comportement imposées à Kinepolis Group

28 octobre 2019

Le 23 octobre 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a annulé la décision de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) du 25 mars 2019 et a décidé de lever la condition qui empêche Kinepolis de réaliser une croissance organique en Belgique. Kinepolis n'a donc plus besoin d'une autorisation préalable de l'ABC pour l'ouverture de nouveaux cinémas sur son marché domestique. La Cour ne s'est pas prononcée sur une période de transition adéquate et a à cet égard renvoyé l'affaire devant l'ABC.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une longue procédure engagée par Kinepolis afin de lever les conditions de concurrence imposées en 1997, lors de la fusion entre les groupes Bert et Claeys. Le 26 avril 2018, le Collège de la Concurrence s'était déjà prononcé en faveur de la levée de l'autorisation préalable nécessaire pour l'ouverture de nouveaux cinémas, moyennant le respect d'une période de transition de deux ans (qui expirerait normalement le 26 avril 2020). Cette décision avait cependant été annulée par la Cour d'appel de Bruxelles, pour des raisons de procédure, si bien qu'il avait fallu recommencer toute la procédure.

Dans cette nouvelle procédure, l'ABC avait décidé, en date du 25 mars 2019, de n'annuler que partiellement la nécessité d'une autorisation préalable pour l'ouverture de nouveaux complexes en supprimant l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'ABC seulement pour l'ouverture de nouveaux complexes cinématographiques comptant 7 salles et 1 125 sièges au maximum. Elle avait également assorti sa décision d'une condition supplémentaire qui prévoyait que ces nouveaux complexes ne pouvaient se situer dans un rayon de 10 km d'un cinéma Kinepolis existant ou futur. Kinepolis n'était pas d'accord avec cette décision et a fait appel, ce qui a débouché sur la décision précitée du 23 octobre dernier.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Nous sommes satisfaits de cette décision et nous comptons sur une décision raisonnable de l'Autorité de la Concurrence concernant la période de transition. L'ABC a déjà levé la condition à plusieurs reprises dans le passé, moyennant une période de transition ; nos concurrents ont eu 22 ans déjà pour s'y préparer. Je propose que nous investissons, tous ensemble, notre énergie dans ce qui compte vraiment, à savoir le cinéphile belge et un développement positif du marché du cinéma belge. »

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 54 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.