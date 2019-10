Kinepolis élue « Onderneming van het Jaar/ Entreprise de l'Année 2019 »

9 octobre 2019

Kinepolis Group s'est vu remettre hier par sa Majesté le Roi des Belges le titre d'« Entreprise de l'Année 2019 » (« Onderneming van het Jaar ») pour la Flandre. Résolument placée sous le signe de la fête compte tenu de l'anniversaire particulier, la 25e édition de ce prestigieux événement, organisé par EY en collaboration avec De Tijd et BNP Paribas Fortis, s'est déroulée à l'Auditorium 2000 au Heysel à Bruxelles. En lançant ce titre d'« Entreprise de l'Année® » en 1995, EY souhaitait mettre en avant les belles performances des entreprises belges. Cette récompense et la cérémonie de remise des prix constituent donc un rendez-vous annuel auquel participe le gratin des entreprises belges.

Les autres nominés étaient Actief Interim, Aertssen et Torfs. Le jury a choisi Kinepolis en raison de sa croissance impressionnante et de ses résultats financiers extraordinaires, de son esprit d'entreprise et de son développement international, de sa culture de l'innovation et de sa bonne gouvernance.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Il s'agit d'une fantastique reconnaissance pour les collaborateurs de Kinepolis - pas loin de 5 000 à l'heure actuelle - actifs dans nos 109 cinémas répartis en Europe, au Canada et aux États-Unis. Je croise chaque jour des personnes fières qui exercent leur métier avec passion et se dévouent corps et âme sur le plan professionnel. Cette reconnaissance nous réjouit et nous donnera certainement la motivation supplémentaire pour continuer à repousser nos limites, à entreprendre et à innover pour toujours offrir à nos clients l'expérience cinématographique ultime. »

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 54 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, et l'acquisition, récemment annoncée, du groupe américain MJR, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.