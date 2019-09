Kinepolis lance son « Discovery Day » gratuit dans tous ses cinémas européens

24 septembre 2019

Beaucoup de gens sont insuffisamment informés des films à l'affiche dans les cinémas, constate Kinepolis. Le nombre de films programmés dans les cinémas a spectaculairement augmenté au cours des dernières années1 : la production de films a augmenté et ceux-ci sortent plus vite sur d'autres plateformes, réduisant ainsi le cycle de vie d'un film dans les cinémas. La promotion des films s'étend par conséquent sur une période plus courte entraînant des investissements moindres dans les grandes campagnes publicitaires.

Kinepolis investit depuis longtemps déjà dans un marketing relationnel personnalisé au travers des médias sociaux et des courriels afin d'informer ses clients de manière ciblée, mais lance aujourd'hui également une nouvelle initiative : le Kinepolis « Discovery Day ». Deux fois par an, Kinepolis présentera les films qui seront à l'affiche dans les mois à venir, et le fera gratuitement dans tous ses cinémas belges, néerlandais, luxembourgeois, français et espagnols.

Le programme de la prochaine saison cinématographique sera présenté à l'aide d'un trailershow dynamique qui se déclinera en deux catégories : public général et films familiaux. Grâce à l'ambiance, aux images et au son caractéristique d'une salle de cinéma, les bandes-annonces diffusées sur grand écran ont aussi plus d'impact que lorsqu'elles sont visionnées sur d'autres canaux. Kinepolis a déjà testé cette action « Discovery Day » dans plusieurs de ses cinémas en Belgique, plus tôt dans l'année, et la réaction des quelque 2 000 visiteurs fut unanimement positive.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Nous voulons, au travers de notre Discovery Day, donner à nos clients un avant-goût des films qu'ils auront l'occasion de découvrir dans nos complexes au cours des mois suivants. Pourquoi venir au cinéma si l'on ne sait pas ce qui est à l'affiche ? Il s'agit d'un événement convivial qui plaira à nos clients. Les scores qu'ils octroieront aux bandes-annonces nous donneront des informations précieuses concernant l'éventuel succès d'un film. C'est une occasion unique d'ouvrir nos portes et de proposer notre menu. Nous en ferons un rendez-vous fixe avec nos clients deux fois par an, dans tous nos complexes. »

Le Kinepolis Discovery Day est un événement gratuit qui se déroulera le samedi 5 octobre prochain dans presque tous les cinémas Kinepolis en Belgique, en France et en Espagne, le 19 octobre au Luxembourg et le 9 novembre dans tous les cinémas Kinepolis des Pays-Bas. Les clients pourront choisir entre une présentation générale et une formule axée sur des films familiaux. Plus d'information et inscription via www.kinepolis.com .

1 Il y a 30 ans, les salles Kinepolis belges diffusaient environ 150 films par an. Aujourd'hui, elles en proposent environ 350.