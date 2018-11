Kingfisher : UBS abaisse son objectif de cours

28/11/2018 | 10:54

UBS réitère sa recommandation 'vente' sur Kingfisher et abaisse son objectif de cours de 260 à 225 pence, soit un potentiel de baisse de 11% pour le titre du distributeur d'articles de bricolage, qui détient notamment Castorama en France et B&Q au Royaume Uni.



'En l'absence du bénéfice de gains supplémentaires liés au plan ONE Kingfisher cette année, nous pensons que les profits sous-jacents pourraient chuter d'environ 20%', prévient le broker, qui 'ne voit pas cette dynamique se retourner lors de l'exercice 2020'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.