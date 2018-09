Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kingfisher annonce la nomination de Christian Mazauric au poste de directeur général France. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2018 et remplacera Marc Ténart. Il sera chargé de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie ONE Kingfisher et de la transformation des entreprises en France engagée depuis 2015, et qui vise à faire de Kingfisher le leader européen de l’amélioration de la maison.