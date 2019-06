KINGFISHER : Thierry Garnier nommé directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kingfisher a annoncé la nomination de Thierry Garnier au poste de Directeur Général. Thierry Garnier sera nommé administrateur exécutif et succédera à Véronique Laury en qualité de Directeur Général. Il sera basé au siège de Kingfisher à Londres et rejoindra le groupe à l'automne. La date d'entrée en vigueur de sa nomination sera annoncée dès qu'elle sera finalisée.Thierry Garnier a passé 20 ans dans des postes de direction chez Carrefour. Il est actuellement membre du Comité Exécutif du groupe Carrefour et Directeur Général de Carrefour Asie, où il est responsable de plus de 350 magasins en Chine et à Taiwan, avec 55 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires brut supérieur à 6 milliards d'euros.De 2003 à 2008, il a participé à transformation du format supermarché Champion en Carrefour Market. Ce format a été déployé dans 1 000 supermarchés en France, avec un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards d'euros.