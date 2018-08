KINGFISHER : les ventes ont rebondi au deuxième trimestre sauf chez Castorama

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kingfisher, maison-mère des enseignes Brico Depot et Castorama, a enregistré une croissance de ses ventes de 3,4% au deuxième trimestre clos fin juillet, à 3,25 milliards de livres sterling. En organique, elles ont augmenté de 1,6% après avoir essuyé un recul de 4% sur les trois premiers mois de l'exercice. Le rebond a été particulièrement significatif sur le marché domestique du groupe, le Royaume-Uni et l'Irlande, où sa croissance organique a atteint 4,2%. Ses ventes y avaient chuté de 5,4% au premier trimestre.En revanche, en France, Kingfisher a enregistré un nouveau recul de son activité, de 1%. Castorama France connait les plus grandes difficultés, incitant sa maison-mère à prendre des mesures additionnelles pour tenter de redresser la barre. Aucun détail n'a été donné à ce sujet : les investisseurs devront patienter jusqu'en septembre et la publication des résultats semestriels de Kingfisher qui assure que ces mesures auront des effets dès le second semestre.