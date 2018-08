Kingfisher: Accélération des ventes au 2e trimestre, Castorama reste à la peine

La deuxième chaîne européenne de magasins de bricolage s'est dite satisfaite jeudi par la reprise de ses enseignes britanniques B&Q et Screwfix mais estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour qu'il en soit de même pour l'enseigne française Castorama.

Les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 1,6% sur une période de trois mois au 31 juillet après une baisse de 4,0% au premier trimestre, imputable à des tempêtes de neige hivernales.

Chez B&Q, la canicule a généré une hausse de 400% des ventes de dispositifs et de tuyaux d'arrosage, tandis que les ventes de charbon de bois pour les barbecues ont progressé de 75%. L'enseigne a eu une rupture de stock pour les pataugeoires et a livré 305.000 ventilateurs.

Chez Castorama, les ventes à périmètre comparable ont diminué de 3,8%, soit à peu près le pourcentage du premier trimestre.

"Chez B&Q, Screwfix et Brico Depot France, nous avons réalisé une bonne croissance des ventes", observe la directrice générale Véronique Laury. "Toutefois, la performance de Castorama France a été plus difficile et nous avons donc mis en place de nouvelles actions pour soutenir notre performance annuelle en France et leurs retombées devraient se manifester tout au long du second semestre".

Le secteur de l'amélioration de l'habitat traverse une passe difficile en Grande-Bretagne ces derniers mois; le concurrent Homebase ferme des magasins et Wickes, propriété de Travis Perkins, a dit que les conditions d'activité étaient difficiles avec des ventes particulièrement faibles dans les segments cuisines et salles de bains.

Kingfisher, distancé par le groupe français Adeo (maison mère de Leroy Merlin) en Europe, a confirmé par ailleurs ses objectifs annuels.

(Sarah Young; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KINGFISHER -2.36% 281.8 -14.60% TRAVIS PERKINS 1.03% 1133.5 -28.40%