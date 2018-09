Kingfisher : La France pèse sur le bénéfice de Kingfisher, le titre baisse

Le titre perdait environ 6,5% vers 08h05 GMT, plus forte baisse du Footsie, qui prenait 0,2% au même moment.

Le groupe, propriétaire des enseignes B&Q et Screwfix en Grande-Bretagne et Castorama et Brico Dépôt en France, a fait état d'une baisse de 30% de son bénéfice en France au premier semestre en raison d'une hausse de ses coûts et d'un recul de ses ventes dû aux conditions météorologiques.

Kingfisher juge qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer les performances en France et souligne qu'un plan a été lancé pour y parvenir.

Il a déjà annoncé le 7 septembre le départ du directeur général de ses activités en France, Marc Ténart.

Les activités en Grande-Bretagne et en Pologne ont affiché de solides performances semestrielles, relève le groupe, tout en soulignant que les perspectives sont mitigées et que l'environnement de la distribution "rend notre tâche plus difficile que prévu".

En Grande-Bretagne, le secteur du bricolage a connu des difficultés cette année. Homebase a fermé certains de ses magasins et Wickes, propriété de Travis Perkins, a fait état de conditions de marché compliquées, citant les pressions sur le pouvoir d'achat des consommateurs et les incertitudes liées au Brexit.

Kingfisher a réalisé un bénéfice courant imposable de 375 millions de livres (422 millions d'euros) sur les six mois au 31 juillet, contre 440 millions de livres il y a un an.

Il s'est toutefois dit sur la bonne voie pour augmenter sa marge brute sur la totalité de son exercice.

"En ce qui concerne l'ensemble de l'année, nous sommes toujours en passe d'atteindre nos objectifs stratégiques pour la troisième année consécutive et avons mis en place des initiatives pour soutenir notre performance", a déclaré mercredi la directrice générale du groupe, Véronique Laury.

