Kingfisher : La valeur du jour en Europe - KINGFISHER toujours pénalisé par la France

Kingfisher perd 3,50% à 194,45 pence à la Bourse de Londres dans le sillage de son point d’activité du premier semestre. Sur la période, le spécialiste des magasins de bricolage a dévoilé un bénéfice imposable en repli de 6,4% à 353 millions de livres sterling. La marge brute est ressortie en augmentation de 60 bps soit 37%. Quant au chiffre d’affaires, il s’est établi à 5,99 milliards de livres sterling, en repli de 1,8% à périmètre constant. "Meilleure marge brute au premier semestre, Casto reste un problème", résume UBS, qui reste à Vendre assortie d’un objectif de cours de 205 pence.En effet, sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Castorama a baissé de 4,3% à 1,143 milliard de livres sterling."La sous-performance de Castorama (...) reflète largement l'impact de la poursuite de l'activité liée à la transformation, ainsi que l'impact du repositionnement des prix", souligne le groupe.In fine, en France, les revenus de Kingfisher (également propriétaire de Brico Dépôt) ont diminué de 4,2% à à 2,158 milliards de livres sterling.En mars dernier, pour redresser sa performance, Kingfisher avait annoncé la fermeture de 11 magasins sur le territoire d'ici novembre 2020, soit 9 Castorama et 2 Brico Dépôt. Le groupe avait par ailleurs annoncé le départ de sa directrice générale Véronique Laury, qui sera remplacé le 25 septembre par Thierry Garnier.Quant aux ventes au Royaume-Uni et Irlande, elles ont augmenté de 0,8% à 2,655 milliards de livres sterling dans un contexte de consommation toujours faible. Screwfix a toutefois dévoilé une bonne performance sur la période (+9,9%).Enfin, les autres pays ont enregistré une progression de 1,8% à 1,184 milliard, reflétant la croissance en Pologne et en Roumanie."Les commentaires positifs sur la marge brute du premier semestre devraient être contrebalancés par la faiblesse persistante de l'activité au Royaume-Uni (macro) et en France (Casto)", a précisé le bureau d'analyses.