Kingfisher : a trouvé son futur DG chez Carrefour Chine

27/06/2019 | 09:30

Le distributeur spécialisé britannique Kingfisher, détenteur notamment de l'enseigne de bricolage Castorama, annonce ce matin que son prochain directeur général sera Thierry Garnier, qui prendra la place de Véronique Laury, à l'automne prochain.



Ces 20 dernières années, M. Garnier a occupé des fonctions dirigeantes au sein de Carrefour, et est actuellement directeur général de la division Asie, dont le CA dépasse les six milliards d'euros.



Auparavant, entre 2003 et 2008 en France, il a participé à la transformation de la marque Champion en Carrefour Market, qui représente un CA de l'ordre de 13 milliards d'euros.





