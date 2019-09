Kingfisher : bénéfice semestriel en baisse de 6,4%

18/09/2019 | 11:09

Kingfisher a enregistré une baisse de ses bénéfices au premier semestre, des perturbations ayant affecté les ventes de B & Q et de Castorama France.



Le groupe, qui gère les chaînes Castorama et Brico Depot en France, a annoncé avoir réalisé un bénéfice sous-jacent avant impôts de 353 millions de livres sterling au 31 juillet, contre 377 millions de livres un an auparavant.



Le groupe, qui exploite également le leader du marché, B & Q, ainsi que Screwfix au Royaume-Uni, a réalisé un bénéfice après impôts de 171 millions de livres au cours de la période, contre 206 millions à la même période il y a un an.



Kingfisher, qui exploite 1 326 magasins dans neuf pays, a enregistré une baisse de 1,4% de ses ventes au premier semestre, à 6 milliards de livres, avec une baisse du chiffre d'affaires de 1,8% à périmètre constant. Le groupe enregistre une croissance sur Screwfix, en Pologne et en Roumanie, qui a été contrebalancée par B & Q et la France.



Cependant, les marges bénéficiaires brutes ont augmenté de 37%, passant à 36,4% à la suite des mesures d'approvisionnement prises par le groupe.



