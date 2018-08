Kingfisher : en recul après son point d'activité

16/08/2018 | 09:53

Kingfisher recule de 3,7% en début de séance à Londres, après l'annonce par la chaine de bricolage d'une croissance de 3,4% de ses revenus sur son deuxième trimestre, à 3,25 milliards de livres, et de 1,6% en données comparables.



Si les ventes comparables ont grimpé de 4,2% dans les Iles Britanniques (B&Q, Screwfix) et augmenté de 1,4% sur les autres marchés internationaux, elles se sont tassées de 1% en France -où le groupe exploite les enseignes Castorama et Brico Dépôt.



'Nous avons mis en place des mesures supplémentaires pour soutenir la performance annuelle en France, dont les fruits devraient être récoltés au cours du second semestre', indique toutefois la directrice générale (CEO) Véronique Laury.



