Kingfisher : en retrait après ses résultats semestriels

19/09/2018 | 09:48

Kingfisher lâche 5% à Londres, dans le sillage de la publication de ses résultats pour son premier semestre comptable (clos fin juillet), d'où ressort un profit imposable ajusté en baisse de 18% à 323 millions de livres sterling.



Le chiffre d'affaires de la chaine paneuropéenne de bricolage s'est accru de 1,2% à 6,08 milliards de livres en données publiées, mais a baissé de 1,1% en données comparables, avec en particulier un repli de 2,4% en France où elle exploite Castorama et Brico Dépôt.



Kingfisher précise toutefois que des actions pour soutenir la performance en France au second semestre sont en cours, et se dit en voie de réaliser en 2018-19 ses étapes stratégiques pour la troisième année de suite.



