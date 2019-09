KINGFISHER : nomme un ancien de Carrefour à la tête de Castorama et Brico Dépôt

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kingfisher a annoncé la nomination d'Alain Rabec au poste de Directeur Général de Kingfisher France, qui regroupe les activités Castorama et Brico Dépôt. Il rejoindra ainsi le groupe le 1er octobre et sera responsable de plus de 200 magasins, 20 000 personnes et 4 milliards de livres sterling de ventes. Alain Rabec a passé plus de 30 ans dans des postes de direction chez Carrefour."Mr Rabec a mené à bien la transformation commerciale et opérationnelle de l'activité supermarchés de Carrefour, conduisant une réorganisation à grande échelle de l'activité pour la rendre plus agile. En outre, il a restructuré les opérations pour les orienter davantage vers le client, réorganisé l'offre de produits et introduit un nouveau programme de fidélisation", peut-on lire dans un communiqué.