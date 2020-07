Kingfisher : La valeur du jour en Europe KINGFISHER plus solide que le covid

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kingfisher casse la baraque à la bourse de Londres ce mercredi. La chaîne de magasins de bricolage, maison-mère de Castorama et Brico Dépôt, s'adjuge près de 13% à 254,05 pence, après avoir annoncé qu'elle anticipait un bénéfice semestriel ajusté avant impôt supérieur à celui de l'année passée. Kingfisher a également révélé qu'au 18 juillet 2020, ses ventes du deuxième trimestre étaient en hausse de 21,6% à périmètre comparable, en particulier grâce à la réouverture des magasins au Royaume-Uni et en France à partir de mi-avril.En effet, les ventes au Royaume-Uni ont bondi de 15,5% en mai, et de 25,9% en juin. En France, le rebond a été encore plus marqué, les ventes ayant grimpé de 23,6% et 33% respectivement.Mais c'est surtout la croissance du e-commerce qui a été encore plus spectaculaire: les ventes en ligne ont augmenté globalement de 202,1% en mai, et de 225,5% en juin, permettant à Kingfisher de bien résister à la crise sanitaire.Au final, depuis le début de l'année, le repli des ventes s'est limité à 3,7%.Kingfisher n'a pas souhaité préciser ses orientations financières pour le reste de l'exercice 2020-2021, la visibilité au second semestre restant faible compte tenu de l'incertitude entourant le covid-19 et les perspectives économiques.Le groupe britannique publiera ses résultats semestriels le 22 septembre 2020.