Kingspan Group : Bon timing en données hebdomadaires 06/05/2020 | 08:38 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 41.5€ | Objectif : 49€ | Stop : 37€ | Seuil d'invalidation : 48€ | Potentiel : 18.07% Le titre Kingspan Group présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 41.54 EUR ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 41.5 € pour viser les 49 €. Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 41.54 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 39.34 EUR.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Avec un PER 2020 de 29.2 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Sous-secteur Fabricants de carrelage pour sols et intérieurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KINGSPAN GROUP -15.34% 9 266 FORBO HOLDING AG -25.00% 2 161 MONALISA GROUP CO.,LTD 2.51% 1 372 TARKETT -42.36% 649 DYNASTY CERAMIC -3.18% 338 NORCROS PLC -41.96% 165 ARMSTRONG FLOORING, INC. -56.21% 47 WHITE HORSE 1.45% 37

Données financières (EUR) CA 2020 4 322 M EBIT 2020 386 M Résultat net 2020 294 M Dette 2020 491 M Rendement 2020 0,82% PER 2020 29,2x PER 2021 25,1x VE / CA2020 2,06x VE / CA2021 1,87x Capitalisation 8 423 M Prochain événement sur KINGSPAN GROUP 21/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 50,89 € Dernier Cours de Cloture 46,50 € Ecart / Objectif Haut 37,6% Ecart / Objectif Moyen 9,44% Ecart / Objectif Bas -14,0% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Gene M. Murtagh Chief Executive Officer & Executive Director Eugene Murtagh Non-Executive Chairman Geoffrey P. Doherty Chief Financial Officer & Executive Director Russell Shiels Executive Director & Divisional President Peter Wilson Executive Director & MD-Insulation Boards Business