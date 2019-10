Kion Group : Au contact de seuils importants 29/10/2019 | 09:15 achat En cours

Cours d'entrée : 59.86€ | Objectif : 72.5€ | Stop : 54€ | Potentiel : 21.12% Les cours de la valeur Kion Group évoluent à proximité d'une zone de résistance qui limite actuellement le potentiel de hausse. Nous anticipons la rupture de ce niveau compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 72.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 60.8 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 60.58 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KION GROUP 35.17% 7 838 PACCAR 34.57% 26 795 KOMATSU LTD. 13.70% 22 404 KUBOTA CORPORATION 16.30% 19 816 KNORR-BREMSE 17.99% 16 592 CNH INDUSTRIAL NV 20.96% 15 035 EPIROC AB 26.55% 12 942 ALSTOM 8.90% 9 560 WABCO HOLDINGS INC. 25.51% 6 904 AGCO CORPORATION 38.03% 5 871 OSHKOSH CORPORATION 35.56% 5 684

Données financières (EUR) CA 2019 8 610 M EBIT 2019 831 M Résultat net 2019 455 M Dette 2019 1 938 M Rendement 2019 2,16% PER 2019 15,6x PER 2020 15,2x VE / CA2019 1,05x VE / CA2020 1,01x Capitalisation 7 122 M Prochain événement sur KION GROUP 03/03/20 Année 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 57,37 € Dernier Cours de Cloture 60,42 € Ecart / Objectif Haut 37,4% Ecart / Objectif Moyen -5,05% Ecart / Objectif Bas -35,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gordon Riske Chief Executive Officer Michael Macht Chairman-Supervisory Board Anke Groth Chief Financial Officer & Labor Director Eike Boehm Chief Technology Officer Alexander Dibelius Member-Supervisory Board