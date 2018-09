Kirin : réfléchit à la cession d'une division en Australie

Données financières (JPY) CA 2018 1 943 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 158 Mrd Dette 2018 262 Mrd Rendement 2018 1,85% PER 2018 15,03 PER 2019 15,27 VE / CA 2018 1,38x VE / CA 2019 1,32x Capitalisation 2 424 Mrd Graphique KIRIN HOLDINGS CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KIRIN HOLDINGS CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 3 033 JPY Ecart / Objectif Moyen 14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yoshinori Isozaki President & Representative Director Toshio Arima Independent Outside Director Keisuke Nishimura Representative Director & Vice President Toshiya Miyoshi Director & Managing Executive Officer Akihiro Ito Director & SEO-Finance, IR and IT Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KIRIN HOLDINGS CO LTD -6.72% 21 744 ANHEUSER-BUSCH INBEV -16.90% 152 557 AMBEV SA -13.02% 70 931 HEINEKEN -4.15% 55 468 HEINEKEN HOLDING -1.87% 26 952 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD -15.04% 20 828