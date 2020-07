KKR rachète Global Atlantic Financial pour 4,4 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

KKR et Global Atlantic Financial Group Limited ont annoncé aujourd'hui la signature d'une transaction stratégique par laquelle le premier va acquérir le second, une importante société d'assurance-vie et de retraite. La société d'investissement déboursera 4,4 milliards de dollars. KKR précise qu'elle sera relutive la première année après la finalisation de la transaction.Après la clôture de l'opération, attendue début 2021, Global Atlantic continuera à fonctionner comme une entreprise distincte avec ses marques et son équipe de direction existantes.