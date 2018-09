Optiv Security : annonce deux nominations supplémentaires importantes en Europe pour renforcer sa stratégie de croissance internationale

-- Heiner Luntz est nommé au poste de directeur Finances et Opérations Europe, et Ian Rigby devient directeur des ventes Europe --

Optiv Security, le chef de file mondial des intégrateurs de solutions de sécurité, a annoncé aujourd'hui avoir procédé à deux nominations clés en Europe afin de soutenir sa stratégie de croissance internationale. La Société a nommé Heiner Luntz, un vétéran de la direction financière, au poste de directeur Finances et Opérations Europe, où il est responsable de la croissance des opérations européennes, ainsi que de la gestion de toutes les fonctions générales et administratives, y compris les finances, les RH, les services juridiques et des achats. La Société a également nommé Ian Rigby, un spécialiste respecté de la vente au poste de directeur des ventes Europe. Ian Rigby se concentrera sur l'expansion de l'expertise d'Optiv en Europe pour aider les organisations publiques et privées à réduire la complexité de leurs programmes de cybersécurité tout en optimisant l'efficacité et la valeur de leurs programmes de sécurité.

"On dirait une lapalissade, mais c'est la vérité: la complexité est le défi le plus important auquel l'industrie de la cybersécurité est confrontée aujourd'hui, a observé Simon Church, directeur général et vice-président exécutif d'Optiv pour l'Europe. L'approche "extérieur-intérieur" d'Optiv à l'égard de la sécurité vise à aider les clients à échapper au maelström de la cybersécurité pour élaborer leurs programmes de sécurité sur la base des objectifs de l'entreprise et non sur la peur des vulnérabilités de celle-ci et des menaces extérieures. C'est une approche unique qui a trouvé un écho sur le marché européen. C'est pourquoi nous renforçons très activement notre équipe européenne pour satisfaire la demande actuelle et future de la clientèle.

Avec Heiner Luntz et Ian Rigby à bord, mon équipe de direction est presque au complet. Je suis extrêmement heureux de les accueillir tous les deux chez Optiv et j'attends avec impatience de voir se poursuivre notre succès en Europe."

Heiner Luntz apporte à Optiv 25 années d'expérience de la direction des finances et des opérations dans des sociétés technologiques en croissance rapide. Il a précédemment été directeur financier, directeur général/"Vorstand" chez le spécialiste de la sécurité informatique Integralis (désormais NTT Security), où il a mené à bien de fructueuses acquisitions et intégrations de sociétés en Suède, au Japon, en Allemagne et en Suisse. Plus récemment, en qualité de CFO, directeur général/"Vorstand" chez Fyber N.V., Heiner Luntz a élaboré un modèle financier de croissance rentable, mis en œuvre le plan d'affaires correspondant et ainsi quadruplé en deux ans les revenus de la société. Il a assumé des responsabilités de plus en plus importantes pour des sociétés comme ND SatCom GmbH, First Data Corporation, Brokat Mobile Technologies GmbH & Co KG et Arthur Andersen Wirtschaftsprungsgesellschaft.

Ian Rigby est un cadre axé sur les résultats qui possède 20 ans d'expérience de la vente, acquise en occupant des postes de premier plan dans des service de ventes au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Il apporte à Optiv un historique de prise en main et de transformation d'équipes afin qu'elles atteignent les objectifs de rentabilité et de croissance. Ian Rigby a précédemment servi comme directeur des ventes chez Integralis (désormais NTT Security). Plus récemment, il a été vice-président des ventes, région EMEA, chez Tufin. Il a également exercé les fonctions de directeur des ventes chez Fidelis Cybersecurity, et occupé d'autres postes de vente chez Crossbeam Systems et Cable & Wireless.

