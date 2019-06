Optiv Security double son succès auprès de ses clients grâce à une nouvelle approche de services, un nouveau modèle d'affaires et un nouveau modèle d'engagement; des avancées récentes pour aider les clients mondiaux à optimiser, intégrer et opérationnaliser la cybersécurité

Alors que les industries sont totalement réinventées à un rythme de plus en plus rapide, l'approche globale de la cybersécurité n'a pas évolué de la même manière pour faire face aux nouveaux défis de sécurité posés par une transformation numérique rapide. La pénurie de talents, l'expansion des surfaces d'attaque et les brèches constantes sont autant de symptômes d'un monde de la cybersécurité inutilement complexe et construit de manière inefficace. Optiv Security, un intégrateur mondial de cybersécurité fournissant des solutions de cybersécurité de bout en bout, a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre d'une nouvelle approche des services de cybersécurité, d'un modèle commercial et d'engagement qui transforme la façon dont la cybersécurité est consommée et appliquée. L'approche innovante d'Optiv est spécifiquement conçue pour fournir aux organisations des solutions intégrées de cybersécurité qui s'adaptent à la vitesse du changement commercial, en fournissant de nouveaux services de consultation axés sur la consommation et les résultats et des solutions de cybersécurité qui permettent d'obtenir de meilleures performances et des coûts opérationnels globalement réduits.

Plus précisément, la société lance ce qui suit afin d'aligner plus étroitement son éventail de capacités et son approche centrée sur le client et de mettre sur le marché des solutions de cybersécurité mondiales plus ciblées qui englobent les personnes, les processus et la technologie.

Une nouvelle organisation mondiale de services et d'opérations récemment lancée - Optiv a repensé son approche de services centrée sur le client et axée sur les résultats et offre des capacités mondiales pour aider les clients tout au long de leur parcours en matière de cybersécurité. La gamme de services de la société couvre l'ensemble du cycle de vie des besoins de sécurité de ses clients - avec le lancement de nouvelles lignes d'affaires pour le conseil, l'intégration et l'innovation, et les cyberopérations - fournissant aux clients mondiaux l'orientation et l'échelle nécessaires pour exécuter des projets et programmes complets de cybersécurité, numériques et cyber-risque de bout en bout.

Optiv a repensé son approche de services centrée sur le client et axée sur les résultats et offre des capacités mondiales pour aider les clients tout au long de leur parcours en matière de cybersécurité. La gamme de services de la société couvre l'ensemble du cycle de vie des besoins de sécurité de ses clients - avec le lancement de nouvelles lignes d'affaires pour le conseil, l'intégration et l'innovation, et les cyberopérations - fournissant aux clients mondiaux l'orientation et l'échelle nécessaires pour exécuter des projets et programmes complets de cybersécurité, numériques et cyber-risque de bout en bout. La plateforme Cyber-as-a-Service (CaaS TM ) - conçue pour s'assurer que les organisations bénéficient de solutions entièrement intégrées qui évoluent à la demande en fonction des besoins de l'entreprise et s'adaptent automatiquement aux exigences fluctuantes de celle-ci. Cette approche permet à Optiv d'offrir des solutions complexes et intégrées grâce à une pile technologique intégrée et innovante axée sur les résultats des clients. La nouvelle offre CaaS d'Optiv TM peut être utilisée seule ou combinée avec les services de conseil, d'intégration ou d'infogérance d'Optiv pour renforcer les fondamentaux de la sécurité dans quatre domaines critiques du risque commercial moderne : Gestion des risques et conformité, y compris la résilience et l'assurance ; Cyber transformation numérique, incluant le cloud, l'orchestration, l'automatisation et le big data ; Gestion des menaces, y compris la protection, la détection et l'intervention ; et Gestion des identités et des données.

- conçue pour s'assurer que les organisations bénéficient de solutions entièrement intégrées qui évoluent à la demande en fonction des besoins de l'entreprise et s'adaptent automatiquement aux exigences fluctuantes de celle-ci. Cette approche permet à Optiv d'offrir des solutions complexes et intégrées grâce à une pile technologique intégrée et innovante axée sur les résultats des clients. La nouvelle offre CaaS d'Optiv peut être utilisée seule ou combinée avec les services de conseil, d'intégration ou d'infogérance d'Optiv pour renforcer les fondamentaux de la sécurité dans quatre domaines critiques du risque commercial moderne : Organisation Global Services Demand (GSD) - pour une gestion mondiale des services, assurant la coordination des partenaires et le modèle de prestation de services en équipe - Optiv a créé le GSD pour offrir à ses clients une combinaison optimale de supervision centralisée et de pouvoir d'achat, ainsi que des ressources et une expertise techniques localisées. Ce nouveau modèle d'engagement réunit également une équipe chevronnée de cadres supérieurs des services techniques régionaux afin d'offrir aux clients une structure d'engagement importante chapeautant plus de 1 300 praticiens hautement qualifiés et spécialisés en cybersécurité. Ces cadres servent de partenaires de coordination mondiale pour nos clients, agissant comme un point de responsabilité unique pour piloter l'excellence des services et solutions complexes de cybersécurité de bout en bout.

"Plus de 40 ans après le lancement du premier virus, l'approche adoptée pour traiter les questions de cybersécurité a suivi la même formule d'action et de réponse. Le défi est que le monde a changé, alors que l'approche de la cybersécurité n'a pas suivi le rythme", a déclaré Chad Holmes, chief services and operations officer. "Les industries sont complètement réinventées - par la transformation numérique, le cloud et les modèles de données, l'intelligence artificielle (IA), la mondialisation et bien plus encore - tandis que les lacunes en matière de cybersécurité s'étendent comme symptômes d'une approche historique à un modèle commercial nouveau et différent."

"Notre nouveau modèle de consommation Cyber-as-a-Service, que nous lançons sur la base des commentaires de nos clients et pour répondre à la demande croissante du marché, vient fortement compléter notre modèle de services traditionnel ", poursuit Chad Holmes. "Il permet aux clients de choisir leur modèle de consommation de cybersécurité et de transformer ainsi leur approche organisationnelle en la matière, tout en bénéficiant de la même économie en cloud qui a été utilisée pour transformer des secteurs entiers. Cette approche personnalisée, innovante et intégrée offre aux organisations une plus grande souplesse et un plus grand choix dans la façon dont elles se procurent la cybersécurité - des outils autonomes aux solutions intégrées - pour résoudre des problèmes de sécurité complexes et mieux s'adapter aux besoins uniques des entreprises. Optiv est extrêmement enthousiaste à l'idée de mettre sur le marché son nouveau produit Cyber-as-a-Service ; des services commerciaux intégrés et des modèles d'engagement client qui nous permettront de fournir les bonnes ressources mondiales au bon moment, afin que nous puissions vraiment servir au mieux les intérêts de notre clientèle."

Consultez notre site Web pour plus d'informations sur nos solutions et capacités en matière de cybersécurité.

Suivez Optiv sur

Twitter : www.twitter.com/optiv

LinkedIn : www.linkedin.com/company/optiv-inc

Facebook : www.facebook.com/optivinc

YouTube : https://www.youtube.com/c/OptivInc

Blog : www.optiv.com/resources/blog

A propos de Optiv Security

Optiv est un intégrateur mondial de solutions de cybersécurité - un partenaire de confiance "à guichet unique" avec un accent particulier sur la cybersécurité. Nos capacités de cybersécurité de bout en bout couvrent la gestion et la transformation des risques, la cyber-transformation numérique, la gestion des menaces, les cyber-opérations, la gestion des identités et des données, ainsi que l'intégration et l'innovation, aidant les organisations à réaliser des programmes de cybersécurité plus solides, plus simples et plus rentables qui soutiennent leurs exigences et leurs résultats. Chez Optiv, nous modernisons la cybersécurité pour permettre à nos clients d'innover dans leurs modèles de consommation, d'intégrer l'infrastructure et la technologie afin de maximiser la valeur, d'atteindre des résultats mesurables et de réaliser des solutions complètes et un alignement commercial. Pour plus d'informations sur Optiv, veuillez nous rendre visite à l'adresse suivante www.optiv.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190603005924/fr/