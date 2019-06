Optiv Security : reconnue comme l'une des entreprises les plus performantes dans le rapport d'un analyste indépendant sur les services de conseil en cybersécurité à l'échelle mondiale

-- L'intégrateur de solutions de sécurité obtient la meilleure note possible pour l'innovation en matière de prestation et d'engagement, le conseil IP et le conseil basé sur les actifs et la stratégie de mise sur le marché, parmi trois autres critères --

Optiv Security, un intégrateur mondial de cybersécurité fournissant des solutions de cybersécurité de bout en bout, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu par Forrester Research comme un acteur de premier plan dans The Forrester WaveTM : Conseillers mondiaux en cybersécurité, deuxième trimestre de 2019. Le rapport identifie Optiv comme ayant obtenu la meilleure note possible pour six critères :

Innovation en matière de prestation et d'engagement

Conseil en matière de propriété intellectuelle et d'actifs

Capacités de conseil technique et d'évaluation

Priorité à la cybersécurité

Stratégie de mise sur le marché

Écosystèmes de partenariat

"L'approche d'Optiv en matière de cybersécurité s'aligne sur les nouveaux modèles d'affaires et se focalise sur l'obtention de résultats axés sur le client. Elle est conçue pour optimiser et rationaliser les programmes de cybersécurité existants, construire de nouveaux programmes de cybersécurité intégrés de bout en bout et aider les clients à transformer leur façon de consommer et d'appliquer la cybersécurité", a déclaré Bryan Wiese, division vice president, global advisory services chez Optiv.

"Nous pensons que le fait d'avoir reçu cette distinction de Forrester en tant que « Strong Performer » confirme notre approche en matière de conseil pour les entreprises internationales", poursuit Bryan Wiese. "Historiquement, la peur des menaces et des vulnérabilités externes a souvent guidé les initiatives de sécurité des clients. Cette crainte a parfois donné lieu à des investissements tactiques, à une trop grande concentration sur la technologie et à la résolution de problèmes en vase clos. Chez Optiv, nous travaillons avec nos clients pour gérer leurs programmes de sécurité de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par l'atténuation des risques et en développant à partir de là une stratégie personnalisée, une définition ciblée des processus, la rationalisation de la technologie et l'optimisation des opérations, la mesure continue et la communication. Notre approche est spécifiquement conçue pour fournir aux organisations des solutions intégrées de cybersécurité qui répondent à la vitesse du changement en fournissant de nouveaux services de conseil axés sur la consommation et les résultats ainsi que des solutions de cybersécurité. Notre objectif est d'aider nos clients à trouver le juste équilibre entre l'atténuation des risques, l'alignement des activités et les coûts. »

La gamme complète de services de conseil d'Optiv peut être utilisée seule ou combinée avec les services d'intégration ou d'infogérance d'Optiv, ou la plate-forme Cyber-as-a-Service (CaaSTM) pour renforcer les fondamentaux de la sécurité dans six domaines principaux :

Gestion des risques et transformation - Optiv permet aux clients de faire face aux risques et aux changements réglementaires grâce à une stratégie globale qui commence par les besoins de l'entreprise et qui applique la stratégie, la technologie et les processus pour gérer efficacement les risques et permettre la cyber-résilience.

Cyber-opérations – Optiv aide ses clients à trouver le bon équilibre entre les personnes, les processus, les technologies et les méthodes de prestation afin d'améliorer la préparation aux menaces tout en alignant les objectifs commerciaux et la résilience opérationnelle, et en produisant des résultats mesurables à moindre coût opérationnel.

Cyber-transformation numérique – Optiv aligne les besoins de ses clients avec une approche de la sécurité dès la conception qui utilise l'analyse de données, l'IdO, le cloud, l'orchestration et l'automatisation ainsi que des innovations technologiques supplémentaires pour connecter des processus et des contrôles agiles.

Gestion des identités et des données - Optiv aide ses clients à faire face à la prolifération des identités et des données ainsi qu'à leur exposition avec des solutions complètes et stratégiques de gestion de celles-ci. Permettre aux entreprises de fournir rapidement et en toute sécurité l'accès aux actifs appropriés sur site et hors site garantit la confiance et la conformité de l'entreprise tout en renforçant la sécurité par la classification, la gouvernance et la protection des données sensibles.

Gestion des menaces – La résolution proactive de la gestion des menaces nécessite un programme complet qui inclut le suivi des changements technologiques et réglementaires, l'intégration de la sécurité dans la conception des réseaux et les cycles de développement des logiciels, la modélisation continue des menaces, les tests et les mesures correctives, la compréhension de la surface des attaques, des exercices de préparation pour pratiquer la « mémoire musculaire » et une intervention robuste en cas d'incident.

A propos d’Optiv Security

Optiv est un intégrateur mondial de solutions de cybersécurité - un partenaire de confiance « à guichet unique » avec un accent particulier sur la cybersécurité. Nos capacités de cybersécurité de bout en bout couvrent la gestion et la transformation des risques, la cyber-transformation numérique, la gestion des menaces, les cyber-opérations, la gestion des identités et des données, ainsi que l'intégration et l'innovation, aidant les organisations à réaliser des programmes de cybersécurité plus solides, plus simples et plus rentables qui soutiennent leurs exigences et leurs résultats. Chez Optiv, nous modernisons la cybersécurité pour permettre à nos clients d'innover dans leurs modèles de consommation, d'intégrer l'infrastructure et la technologie afin de maximiser la valeur, d'atteindre des résultats mesurables et de réaliser des solutions complètes et un alignement commercial. Pour plus d'informations sur Optiv, veuillez nous rendre visite à l'adresse suivant www.optiv.com.

