Klépierre : La résistance moyen terme limite le potentiel 28/02/2019 | 17:03 vente En cours

Cours d'entrée : 30.74€ | Objectif : 29€ | Stop : 31.6€ | Potentiel : 5.66% Après la forte progression enregistrée ces dernières semaines, il paraît opportun d'anticiper une phase de correction pour le titre Klépierre à l'approche de la résistance des 31 EUR.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 29 €. Graphique KLÉPIERRE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 31 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Données financières (€) CA 2019 1 272 M EBIT 2019 1 125 M Résultat net 2019 801 M Dette 2019 8 578 M Rendement 2019 7,08% PER 2019 13,69 PER 2020 14,72 VE / CA 2019 14,3x VE / CA 2020 14,0x Capitalisation 9 648 M Prochain événement sur KLÉPIERRE 07/03/19 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 32,6 € Ecart / Objectif Moyen 6,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Jestin Chairman-Executive Board David E. Simon Chairman-Supervisory Board Beñat Ortega Chief Operating Officer Bruno Valentin Deputy Chief Financial Officer Steven E. Fivel Member-Supervisory Board