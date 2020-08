KLEPIERRE : Invest Securities abaisse légèrement la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation d'Achat et abaissé son objectif de cours de 26 euros à 25 euros sur Klepierre après l'annonce des résultats semestriels. "En l’absence de guidance et de résultats des négociations en cours avec les locataires, la visibilité à court terme reste limitée mais la valorisation du titre reste bien inférieure à sa valorisation fondamentale, même en cas de baisse des valeurs et des loyers de marché", explique le bureau d'études.