KLEPIERRE : Invest Securities ajuste sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities ajuste légèrement son objectif de cours de 38,5 à 38 euros sur le titre Klépierre afin de tenir compte de la baisse des comparables. Néanmoins, le bureau d’études confirme sa recommandation Acheter, dans le sillage de résultats de bonne facture, tant en termes de cash-flow (+7,8%) que d’ANR (+0,5%), et de perspectives annuelles légèrement renforcées.Le renforcement du pipeline ne semble plus d'actualité, mais les perspectives de croissance organique permettent d'anticiper une hausse renforcée du cash-flow net courant (+5,6%) en 2018, en dépit de la poursuite des cessions, ajoute l'analyste.Par ailleurs, Klépierre s'est refusé à tout commentaire sur le Royaume-Uni, souligne le broker, pour qui on ne peut exclure que la foncière française reste attentive à la situation et se tienne prêt à répondre aux attentes d'actionnaires du britannique Hammerson.