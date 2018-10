KLEPIERRE : bien orienté pour sa journée investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre (+1,34% à 28,76 euros) est bien orienté sur la place de Paris, alors que se tient aujourd'hui, à Amsterdam et Utrecht, une journée dédiée aux investisseurs et aux analystes financiers. Dans son (épaisse) présentation, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a glissé plusieurs informations d’importance. Tout d’abord, le groupe prévoit de réaliser des cessions à hauteur de 500-600 millions d’euros pour 2018, afin de continuer à adapter son portefeuille. Ainsi, la moyenne sur la période 2012-2018 atteindrait 821 millions d’euros.De plus, la foncière évoque également un objectif de projets à hauteur de 2 milliards d'euros sur la période 2018-2023, afin de transformer ses centres commerciaux. Un chiffre à comparer aux 450 millions d'euros de la période 2014-2017.Enfin, Klépierre procèdera à des acquisitions opportunistes et indique que les programmes de rachat d'actions restent une possibilité.Pour mémoire, en juillet dernier, Klépierre avait profité de la publication de résultats semestriels de bonne facture pour relever ses objectifs 2018. Klépierre vise ainsi pour 2018 un cash-flow net courant par action d'au moins 2,62 euros (soit une croissance d'au moins 5,6% par rapport à 2017), contre une anticipation initiale comprise entre 2,57 et 2,62 euros.