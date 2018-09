KLEPIERRE : déploie une campagne de sensibilisation aux enjeux environnementaux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre accueille dans six de ses centres le premier événement grand public #ActForGood, nom de sa nouvelle politique RSE (Responsabilité sociale des entreprises). L’opération, qui se déroule en septembre et octobre en partenariat avec des enseignes internationales, des entrepreneurs et des acteurs locaux (artistes, associations, artisans), a pour but de sensibiliser les visiteurs des centres commerciaux à l’économie circulaire et d’encourager chacun à agir pour l’environnement.Pour cette année de lancement, six centres commericaux du Groupe Klépierre sont engagés dans l'opération #ActForGood : Blagnac près de Toulouse, Campania à Naples (Italie), Alexandrium à Rotterdam (Pays-Bas), Nový Smíchov à Prague (République tchèque), Duna Plaza à Budapest (Hongrie), et Nueva Condomina à Murcie (Espagne).