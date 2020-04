Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En raison de la pandémie de coronaivrus, Klépierre tiendra exceptionnellement son Assemblée générale annuelle à son siège social et à huis clos le 30 avril prochain. Par ailleurs, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a décidé à titre exceptionnel, et par solidarité, de diminuer la rémunération fixe des membres du Directoire, Jean-Marc Jestin et Jean-Michel Gault, de 30 % pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2020.