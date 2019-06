Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre a placé lundi un emprunt obligataire de 600 millions d’euros à échéance du 1er juillet 2030, avec un coupon annuel de 0,625 %. « Cette obligation a été émise avec une marge de 45 points de base au-dessus du taux de swap à 11 ans, correspondant à une prime de nouvelle émission négative et à la plus faible marge jamais atteinte par une foncière cotée européenne sur cette maturité », explique le spécialiste des centres commerciaux." Souscrit 2,8 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de premier plan, principalement basés en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni ", ajoute Klépierre.Le produit de cette opération sera alloué au remboursement de dettes arrivant à échéance en 2019 et 2020.Cette nouvelle émission s'inscrit dans la stratégie de financement du groupe, visant à garantir une position de liquidité élevée, la réduction du coût de la dette et l'allongement de sa durée moyenne.