Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre a fait part mercredi soir des résultats financiers de son premier semestre 2019. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a dévoilé un cash-flow net courant par action de 1,38 euro sur la période, soit une hausse de 5,4% sur un an. En parallèle, le chiffre d’affaires total s’établit à 668,3 millions d’euros, en léger recul de 0,1%. De leur côté, les revenus locatifs nets des centres commerciaux s’établissent à 552 millions d’euros, en hausse de 1,8% à périmètre courant et de 3,1% à périmètre constant." Au cours des six premiers mois de l'année, Klépierre a prouvé la pertinence de son modèle économique, dont la principale illustration est l'augmentation de 5,4 % du cash-flow net courant par action, bien supérieure aux prévisions initiales ", s'est félicité Jean-Marc Jestin, le président du directoire de Klépierre." Les indicateurs opérationnels actuels, conjugués à notre confiance quant à la pérennité de la croissance de nos revenus ainsi qu'à la perspective d'une réduction des coûts financiers, nous conduisent à rehausser nos prévisions pour l'exercice 2019 ", a ajouté la dirigeant.En 2019, Klépierre vise désormais un cash-flow net courant par action d'au moins 2,76 euros (soit une augmentation d'au moins 4,2 % par rapport à 2018), en lieu et place de l'objectif initial compris entre 2,72 et 2,75 euros.