KLEPIERRE : relève son objectif 2018 de cash-flow net par action

Klépierre (-0,16% à 31,46 euros) a dévoilé ses résultats au titre de son premier semestre 2018 et en a profité pour relever ses objectifs 2018. Invest Securities estime que ces semestriels s’avèrent de "bonne facture". Ainsi, la foncière spécialisée en immobilier commercial a publié un ANR (actif net réévalué) EPRA par action de 39,50 euros à fin juin 2018, contre 37 euros un an plus tôt."Cette évolution est attribuable au cash-flow net courant (+2,60 euros par action) et à l'augmentation de la valeur du portefeuille à périmètre constant (+1,80 euro), partiellement compensées par le versement du dividende (–1,96 euros)", explique Klépierre dans son communiqué. Les effets de change et autres impacts ont été limités (+0,10 euro).Compte tenu de ces éléments, Klépierre prévoit désormais pour 2018 un cash-flow net courant par action d'au moins 2,62 euros (soit une croissance d'au moins 5,6% par rapport à 2017), contre une anticipation initiale comprise entre 2,57 et 2,62 euros.Dans ce contexte et compte tenu des derniers baux signés, la foncière dit qu'elle devrait maintenir une croissance soutenue de ses revenus locatifs au second semestre.De son côté, Invest Securities fait remarquer malicieusement que la foncière britannique Hammerson, qui avait fait l'objet d'une approche infructueuse par Klépierre au printemps, a publié hier des résultats semestriels laborieux."La presse britannique se fait l'écho des regrets des actionnaires que l'offre de Klépierre n'ait pas été acceptée", conclut le bureau d'études.