KLEPIERRE : une nouvelle directrice commerciale

Klépierre annonce la nomination de Marie Caniac en tant que directrice commerciale du groupe. Elle succède à Louis Bonelli, récemment nommé directeur général de Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux dans laquelle Klépierre détient une participation majoritaire.Marie Caniac est rattachée à Beñat Ortega, directeur des opérations du groupe. Elle aura notamment la charge d'entretenir les relations avec les grandes enseignes internationales et d'identifier les possibilités de nouveaux partenariats, ainsi que d'optimiser et de diffuser les meilleurs pratiques de commercialisation au sein des équipes européennes de Klépierre et auprès de ses partenaires.Marie Caniac a démarré sa carrière en 2008 en tant que " leasing manager ", en charge du portefeuille des centres commerciaux français d'Unibail-Rodamco. Elle a rejoint Klépierre en 2013 en tant que gestionnaire de portefeuille, avant d'être promue un an plus tard responsable adjointe de la commercialisation du groupe. Depuis janvier 2016, Marie était responsable de la commercialisation et de la gestion d'actifs de Klépierre Pays- Bas. Elle est diplômée de l'EDHEC (mastère de droit et fiscalité).