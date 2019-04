Klépierre : +1,6% de revenus locatifs nets au 1er trimestre

18/04/2019 | 08:55

Klépierre annonce des revenus locatifs nets des centres commerciaux de 265,2 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2019, en hausse de 1,6% à périmètre courant et de 3% à périmètre constant par rapport au premier trimestre 2018.



La foncière revendique une activité locative soutenue avec 403 baux signés au premier trimestre, soit 7,7 millions de loyers minima garantis additionnels et une bonne progression de la commercialisation des extensions de Créteil Soleil et de Gran Reno.



Revendiquant des 'résultats très prometteurs pour la première année de mise en oeuvre d'Act for Good', Klépierre confirme ses perspectives pour 2019, avec un objectif de cash-flow net courant par action compris entre 2,72 et 2,75 euros.



