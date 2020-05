Klepierre : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre a annoncé avoir rouvert la plupart de ses centres en Europe. Le spécialiste des centres commerciaux précise que depuis le début du mois de mai, les mesures restrictives mises en place pour contenir la propagation de la Covid-19 ont été progressivement assouplies dans tous les pays où la société est présente permettant ainsi la réouverture graduelle de ses centres.Ainsi, 86 % des centres de l'entrerprise sont désormais ouverts, soit 80 % de la valeur de son portefeuille, en part du groupe. Ce taux est appelé à augmenter dans les semaines à venir avec la réouverture des centres portugais le 1er juin 2020, des centres situés dans les régions de Barcelone et Madrid le 8 juin 2020 et des centres de la région parisienne dont la surface est supérieure à 40 000 m2.Klepierre ajoute que dans certaines régions comme la France, l'Italie, l'Ibérie, l'Allemagne des restrictions sont encore en vigueur pour certaines activités comme les restaurants et les cinémas, ce qui représente moins de 5% des loyers du Groupe sur une base annuelle.Le groupe souligne également avoir mis en place toutes les mesures nécessaires à la reprise de ses activités tout en garantissant la protection de son personnel et des visiteurs grâce à des protocoles sanitaires strictes.Aussi Klépierre précise qu'il continuera de suivre l'évolution de la situation et informera le marché, dès que nécessaire.