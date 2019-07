Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 31 juillet 2019

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2019 :

Moyens disponibles au 30 juin 2019 : 12 500 actions Klépierre et 10 802 534,05 euros ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 075 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 156;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 805 635 titres pour 24 423 151 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 128 558 titres pour 34 237 741 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2018, les moyens disponibles étaient de 335 423 actions Klépierre et 820 128,00 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.





À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 24,0 milliards d’euros au 30 juin 2019, et compte plus de 100 centres commerciaux leaders dans une douzaine de pays d’Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visites par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

détail des transactions

Client Date Achats

Nombre de

transactions Ventes

Nombre de

transactions Achats

Nombre de

titres Ventes

Nombre de

titres Achats

Capitaux en EUR Ventes

Capitaux en EUR KLEPIERRE 2-janv.-19 9 26 7 500 7 500 198 690,00 198 900,00 KLEPIERRE 3-janv.-19 10 8 4 693 4 693 124 303,49 124 655,47 KLEPIERRE 4-janv.-19 7 33 5 000 14 000 133 670,00 378 938,00 KLEPIERRE 7-janv.-19 7 5 000 136 090,00 KLEPIERRE 8-janv.-19 20 15 000 416 340,00 KLEPIERRE 9-janv.-19 10 9 5 000 5 000 139 390,00 140 210,00 KLEPIERRE 10-janv.-19 21 11 6 990 3 990 194 301,03 111 261,15 KLEPIERRE 11-janv.-19 18 19 10 500 10 500 291 154,50 291 973,50 KLEPIERRE 14-janv.-19 4 13 3 000 6 500 82 875,00 180 778,00 KLEPIERRE 15-janv.-19 14 11 8 500 7 000 236 665,50 195 307,00 KLEPIERRE 16-janv.-19 9 11 4 500 6 500 125 608,50 182 208,00 KLEPIERRE 17-janv.-19 6 14 5 000 5 000 139 490,00 139 745,00 KLEPIERRE 18-janv.-19 23 9 000 255 285,00 KLEPIERRE 21-janv.-19 17 2 7 500 1 000 211 080,00 28 100,00 KLEPIERRE 22-janv.-19 12 14 5 000 5 000 140 530,00 140 910,00 KLEPIERRE 23-janv.-19 4 10 1 500 6 500 41 925,00 183 027,00 KLEPIERRE 24-janv.-19 11 7 6 500 6 500 185 302,00 186 127,50 KLEPIERRE 25-janv.-19 7 9 3 000 3 000 83 439,00 83 991,00 SOUS-TOTAL janv.-19 166 240 89 183 116 683 2 464 514,02 3 237 756,62 KLEPIERRE 5-févr.-19 0 244 0 77 670 0 2 364 134,52 KLEPIERRE 6-févr.-19 4 138 7 500 37 753 227 924,96 1 152 382,47 KLEPIERRE 7-févr.-19 22 247 7 500 65 000 227 075,00 1 986 261,94 KLEPIERRE 8-févr.-19 0 375 0 55 000 0 1 698 277,12 KLEPIERRE 11-févr.-19 7 87 7 500 20 000 230 650,00 618 649,23 KLEPIERRE 12-févr.-19 15 159 15 000 40 000 462 275,00 1 238 045,86 KLEPIERRE 13-févr.-19 8 0 5 000 0 152 953,28 0 KLEPIERRE 14-févr.-19 115 7 39 049 1 000 1 175 797,80 30 564,58 KLEPIERRE 15-févr.-19 0 250 0 58 049 0 1 740 696,76 KLEPIERRE 18-févr.-19 0 4 0 400 0 12 080,00 KLEPIERRE 19-févr.-19 63 163 30 000 39 600 897 106,10 1 198 300,82 KLEPIERRE 20-févr.-19 11 40 10 000 10 000 301 625,00 302 955,80 KLEPIERRE 21-févr.-19 0 58 0 12 500 0 379 125,00 KLEPIERRE 22-févr.-19 20 2 15 000 2 500 453 474,99 75 875,00 KLEPIERRE 25-févr.-19 0 77 0 15 000 0 456 713,58 KLEPIERRE 26-févr.-19 6 8 10 000 10 000 303 821,30 304 075,00 KLEPIERRE 27-févr.-19 0 5 0 5 000 0 152 350,00 KLEPIERRE 28-févr.-19 17 22 5 000 5 000 152 298,12 152 750,00 SOUS-TOTAL févr.-19 288 1 886 151 549 454 472 4 585 001,55 13 863 237,68 KLEPIERRE 1-mars-19 0 8 0 500 0 15 435,00 KLEPIERRE 4-mars-19 0 6 0 1 500 0 46 260,00 KLEPIERRE 5-mars-19 0 18 0 2 000 0 61 570,00 KLEPIERRE 6-mars-19 0 13 0 1 000 0 30 850,72 KLEPIERRE 7-mars-19 12 11 2 000 2 000 59 149,00 59 288,00 KLEPIERRE 11-mars-19 22 41 7 500 7 500 225 050,00 225 602,85 KLEPIERRE 13-mars-19 19 33 10 000 10 000 301 850,00 302 450,00 KLEPIERRE 15-mars-19 75 90 22 500 22 500 693 975,00 696 432,62 KLEPIERRE 18-mars-19 1 6 500 500 15 455,00 15 495,00 KLEPIERRE 19-mars-19 37 40 15 000 15 000 465 893,38 467 553,11 KLEPIERRE 20-mars-19 59 0 30 000 0 928 992,38 0 KLEPIERRE 21-mars-19 0 30 0 7 500 0 232 537,50 KLEPIERRE 22-mars-19 0 28 0 5 000 0 155 100,00 KLEPIERRE 27-mars-19 0 71 0 17 500 0 543 850,00 KLEPIERRE 28-mars-19 43 6 20 000 20 000 623 649,64 623 000,00 SOUS-TOTAL mars-19 268 401 107 500 112 500 3 314 014,40 3 475 424,80 KLEPIERRE 3-avr.-19 14 24 2 500 2 500 79 975,00 80 239,00 KLEPIERRE 4-avr.-19 31 53 15 000 15 000 481 457,60 482 376,70 KLEPIERRE 5-avr.-19 43 5 10 000 4 189 319 992,50 134 089,89 KLEPIERRE 8-avr.-19 23 0 6 689 0 211 611,14 0 KLEPIERRE 9-avr.-19 9 0 5 000 0 156 250,00 0 KLEPIERRE 10-avr.-19 0 62 0 17 500 0 556 085,80 KLEPIERRE 11-avr.-19 12 42 10 000 10 000 320 315,00 321 150,00 KLEPIERRE 12-avr.-19 35 0 17 500 0 565 337,50 0 KLEPIERRE 15-avr.-19 0 43 0 17 500 0 566 432,60 KLEPIERRE 17-avr.-19 61 46 25 000 10 000 810 212,48 323 640,04 KLEPIERRE 18-avr.-19 16 0 10 000 0 319 886,78 0 KLEPIERRE 23-avr.-19 11 0 2 500 0 79 500,00 0 KLEPIERRE 24-avr.-19 0 99 0 27 500 0 887 725,00 KLEPIERRE 25-avr.-19 41 4 8 000 3 000 258 070,00 97 110,00 KLEPIERRE 26-avr.-19 8 24 5 500 10 500 176 985,00 339 785,00 KLEPIERRE 29-avr.-19 15 0 7 500 0 241 575,00 0 KLEPIERRE 30-avr.-19 11 0 5 000 0 158 525,00 0 SOUS-TOTAL avr.-19 330 402 130 189 117 689 4 179 693,00 3 788 634,03 KLEPIERRE 2-mai-19 0 22 0 7 500 0 240 300,00 KLEPIERRE 3-mai-19 16 0 5 000 0 157 800,00 0 KLEPIERRE 7-mai-19 0 18 0 5 000 0 158 750,00 KLEPIERRE 8-mai-19 18 0 7 500 0 233 500,00 0 KLEPIERRE 10-mai-19 19 0 5 000 0 154 070,00 0 KLEPIERRE 14-mai-19 0 10 0 5 000 0 154 125,00 KLEPIERRE 15-mai-19 0 32 0 5 000 0 154 771,01 KLEPIERRE 16-mai-19 8 32 2 500 10 000 77 775,00 313 042,46 KLEPIERRE 17-mai-19 48 24 9 000 2 500 282 005,00 78 591,07 KLEPIERRE 20-mai-19 15 18 10 000 4 000 307 425,00 125 525,00 KLEPIERRE 21-mai-19 19 75 10 000 22 500 309 025,00 696 789,77 KLEPIERRE 22-mai-19 50 14 12 500 7 500 384 355,00 229 930,00 KLEPIERRE 23-mai-19 18 0 6 250 0 187 420,00 0 KLEPIERRE 24-mai-19 0 65 0 11 250 0 341 652,94 KLEPIERRE 28-mai-19 4 5 600 600 18 473,00 18 534,00 KLEPIERRE 29-mai-19 46 49 12 500 12 500 381 951,95 382 178,12 KLEPIERRE 30-mai-19 49 37 10 000 10 000 302 410,00 303 015,00 KLEPIERRE 31-mai-19 4 4 1 000 1 000 30 000,00 30 120,00 SOUS-TOTAL mai-19 314 405 91 850 104 350 2 826 209,95 3 227 324,37 KLEPIERRE 3-juin-19 18 19 2 500 2 500 75 500,00 75 630,00 KLEPIERRE 5-juin-19 39 46 6 000 6 000 183 880,00 184 114,94 KLEPIERRE 6-juin-19 91 2 30 000 15 000 897 543,48 437 849,98 KLEPIERRE 7-juin-19 17 36 7 500 10 000 216 775,00 293 400,00 KLEPIERRE 10-juin-19 0 59 0 12 500 0 371 750,00 KLEPIERRE 11-juin-19 15 23 2 364 2 364 70 631,76 70 747,52 KLEPIERRE 12-juin-19 18 0 4 500 0 133 735,72 0 KLEPIERRE 13-juin-19 12 69 10 000 14 500 294 900,70 430 565,83 KLEPIERRE 14-juin-19 32 57 15 000 15 000 444 765,00 445 108,61 KLEPIERRE 17-juin-19 8 20 5 000 5 000 149 425,00 149 600,00 KLEPIERRE 19-juin-19 140 190 52 500 52 500 1 592 808,40 1 593 244,40 KLEPIERRE 20-juin-19 184 117 55 000 37 500 1 667 286,38 1 135 184,61 KLEPIERRE 21-juin-19 44 0 17 500 0 525 170,92 0 KLEPIERRE 24-juin-19 24 8 5 000 1 250 147 850,00 37 212,50 KLEPIERRE 25-juin-19 15 96 6 250 20 000 181 812,50 584 250,00 KLEPIERRE 26-juin-19 26 18 7 500 10 000 218 346,00 291 462,50 KLEPIERRE 27-juin-19 26 0 8 750 0 253 287,50 0 KLEPIERRE 28-juin-19 0 62 0 18 750 0 545 243,00 SOUS-TOTAL juin-19 709 822 235 364 222 864 7 053 718,36 6 645 363,89 TOTAL 2 075 4 156 805 635 1 128 558 24 423 151,28 34 237 741,39

