Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 23 JUILLET AU 27 JUILLET 2018

CommuniquÉ

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES

DU 23 juillet AU 27 Juillet 2018

Paris - 30 Juillet 2018

Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée par communiqué du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les transactions résumées dans le tableau qui suit entre le 23 juillet et le 27 juillet 2018 :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Marché

(MIC Code) Code identifiant

de l'instrument

financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * KLEPIERRE

KLEPIERRE

KLEPIERRE

KLEPIERRE

KLEPIERRE FR0000121964

FR0000121964

FR0000121964

FR0000121964

FR0000121964 23/07/2018

24/07/2018

25/07/2018

25/07/2018

25/07/2018 XPAR

XPAR

CHIX

TRQX

XPAR FR0000121964

FR0000121964

FR0000121964

FR0000121964

FR0000121964 45 701

45 701

1 913

1 973

41 815 31,73

31,71

31,66

31,63

31,62 TOTAL 137 103 31,69

* Arrondi à deux chiffres après la virgule

Le reporting détaillé est disponible :

sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance / Information réglementée ;

ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/07/Déclaration-des-transactions-sur-actions-propres-réalisées-du-23_au_27_juillet_2018.pdf



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Klépierre via Globenewswire