Klepierre : INFORMATION RELATIVE À l'IMPACT DU COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS DE KLÉPIERRE EN EUROPE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RELATIVE À l’IMPACT DU COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS DE KLÉPIERRE EN EUROPE

Paris, le 17 mars 2020

Par un communiqué en date du 12 mars 2020, Klépierre a fait part d’une information relative à l’impact du Covid-19 sur ses activités italiennes. Depuis cette date, celui-ci s’est étendu à d’autres pays du continent européen et a amené plusieurs gouvernements à prendre des mesures sanitaires complémentaires ayant une incidence sur l’activité globale du Groupe.

À ce jour, la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque ont imposé la fermeture, pour quelques semaines, de tous les commerces autres que ceux de première nécessité, notamment les hypermarchés, les épiceries et les pharmacies. D’autres pays tels le Portugal, la Norvège et le Danemark ont décrété des mesures restrictives sur l’ouverture de certains commerces.

A ce stade, il est trop tôt pour évaluer l’incidence de ces fermetures administratives sur les obligations contractuelles des locataires du Groupe. Klépierre est en relation étroite avec les enseignes et par ailleurs a d’ores et déjà lancé un plan d’économies drastique dans les dépenses de fonctionnement de ses centres qui seront autant de baisses de charges pour ses locataires. Le Groupe s’applique en outre à réduire ses investissements non-essentiels ainsi que ses frais généraux hors frais de personnel.

Malgré cet environnement incertain et la difficulté à estimer ses effets sur les résultats annuels du Groupe, Klépierre rappelle qu’il bénéficie d’un bilan solide et dispose de lignes de crédit bancaire confirmées suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité.

Klépierre continuera de suivre l’évolution de la situation et informera le marché, dès que nécessaire.

