Klepierre : Klépierre nomme un directeur Groupe de l'exploitation des centres commerciaux

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce la nomination de Pierre-Etienne Alline comme directeur Groupe de l'exploitation des centres commerciaux.

La gestion des centres commerciaux est au cœur de l'activité de Klépierre. Elle relève à la fois d'une stratégie globale et de spécificités locales et culturelles des territoires dans lesquels le Groupe est implanté.

Pierre-Etienne Alline exercera donc sa fonction en étroite collaboration avec les directeurs de la gestion des centres commerciaux de chaque pays, pour accélérer le déploiement des meilleures pratiques nationales au niveau européen, en mettant au profit du Groupe son expérience retail.

Cette création de poste répondra aux objectifs de Klépierre en matière de diversification des revenus (specialty leasing, écrans digitaux, etc.) et d'optimisation des coûts d'exploitation. Elle contribuera également à la stratégie RSE de Klépierre, Act for Good®, et au développement accru de l'approche « client » du Groupe avec la formation continue des équipes de centres.

