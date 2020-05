Klépierre : a rouvert 86% de ses centres commerciaux en Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Klépierre a annoncé mardi avoir rouvert 86% de ses centres commerciaux en Europe, représentant 80% de la valeur de son portefeuille, profitant de l'assouplissement des mesures de confinement dans la plupart des pays du continent.

"Ce taux est appelé à augmenter dans les semaines à venir", a indiqué Klépierre dans un communiqué, alors que les centres commerciaux portugais doivent rouvrir le 1er juin et que ceux situés dans les régions de Barcelone et de Madrid reprendront leurs activités une semaine plus tard. Le groupe anticipe également la réouverture prochaine des centres de la région parisienne dont la surface est supérieure à 40.000 mètres carrés.

"Dans certaines régions comme la France, l'Italie, l'Ibérie, l'Allemagne des restrictions sont encore en vigueur pour certaines activités comme les restaurants et les cinémas, ce qui représente moins de 5% des loyers du groupe sur une base annuelle", a toutefois ajouté Klépierre.

En raison des retombées économiques de la pandémie de coronavirus sur ses activités, Klépierre a abandonné le mois dernier son objectif de cash-flow net pour 2020. En février, la foncière commerciale avait fait part de son intention d'augmenter cette année son cash-flow net courant par action entre 2,85 et 2,90 euros, contre 2,82 euros en 2019.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: JXM

