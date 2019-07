Klépierre : chute de -3% après l'analyse de Crédit Suisse

26/07/2019 | 18:01

Le titre termine en chute de près de -3% à la Bourse de Paris après le rapport de Crédit Suisse consacré aux foncières spécialisées dans l'immobilier commercial. Le bureau d'analyses a renoncé à son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Klépierre, sur laquelle l'objectif de cours tombe de 33% à 27,3 euros. Le bureau d'études est désormais à la vente ('sous-performance').



Les analystes se basent sur leur étude portant sur 92 centres commerciaux d'Europe et des Etats-Unis, et sur l'analyse des expositions de Klépierre et d'Unibail-Rodamco-Westfield.



En substance, estime Credit suisse, les perspectives des distributeurs européens sont plus difficiles alors que les consommateurs sont toujours plus nombreux à opter pour un autre canal de distribution, notamment les ventes en ligne. Ce qui, selon les analystes, devrait peser sur les marges des foncières spécialistes des centres commerciaux ainsi que sur leur capacité à augmenter les loyers.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.