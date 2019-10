Klépierre : confirme ses objectifs 2019 malgré la baisse du chiffre d'affaires sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a confirmé lundi ses perspectives pour 2019, alors que son chiffre d'affaires a reculé sur les neuf premiers mois de l'année.

Pour l'exercice en cours, Klépierre continue de viser un cash-flow net courant par action d'au moins 2,76 euros, à comparer à 2,65 euros en 2018.

Au cours des neuf mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires consolidé de Klépierre est ressorti à 997,1 millions d'euros, en baisse de 0,9%.

Les revenus locatifs bruts se sont établis à 917,9 millions d'euros, contre 924,1 millions d'euros un an plus tôt, une diminution de 0,7% "liée aux cessions réalisées en 2018 et depuis le début de cette année ainsi qu'aux effets de change", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Les revenus locatifs nets des centres commerciaux ont en revanche progressé de 0,7% à périmètre courant et de 3,2% à périmètre constant, à 829,3 millions d'euros.

Par ailleurs, "dans un marché qui demeure globalement contrasté, les chiffres d'affaires des commerçants de nos centres s'améliorent nettement, partout en Europe", a souligné Jean-Marc Jestin, le président du directoire du groupe.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires total des commerçants dans les centres de Klépierre a augmenté de 1,9% sur un an au cours des neuf premiers mois de 2019.

De plus, l'activité locative est restée soutenue avec 1.224 baux signés, soit 27,9 millions d'euros de loyers minima garantis additionnels.

Au 30 septembre 2019, l'endettement net consolidé de Klépierre atteignait 9 milliards d'euros, en légère augmentation sur le trimestre en raison notamment du versement, en juillet, du solde du dividende relatif à l'exercice 2018, pour 308 millions d'euros. Mais "le coût moyen de la dette a continué de diminuer pour s'établir à un niveau inférieur à 1,5%", a indiqué le groupe.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, le groupe a cédé des actifs pour un montant total de 275 millions d'euros, dans le cadre de la rationalisation continue de son portefeuille.

En tenant compte des actifs sous promesses de vente, dont en particulier quatre centres commerciaux en Hongrie, le montant total des cessions depuis le 1er janvier 2019 s'élève à 531 millions d'euros.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

