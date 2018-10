Klépierre : confirme ses perspectives 2018 après une hausse de 2% de son CA sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a confirmé lundi ses perspectives pour 2018, alors que la croissance de son chiffre d'affaires s'est élevée à 2% sur les neuf premiers mois de l'année.

Pour 2018, Klépierre vise un cash-flow net courant par action d'au moins 2,62 euros, soit une croissance d'au moins 5,6% par rapport à 2017.

Au cours des neuf mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires consolidé de Klépierre est ressorti à 1,01 milliard d'euros, soit une hausse de 2% en données publiées, grâce notamment à une augmentation des revenus locatifs nets des centres commerciaux de 2,3% à périmètre courant et de 3,1% à périmètre constant, à 823,7 millions d'euros.

Pour le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Klépierre a atteint 308,3 millions d'euros, en hausse de 1,8% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, Klépierre a par ailleurs conclu 1.381 baux, représentant 28,6 millions d'euros de loyers annuels minima garantis supplémentaires, a précisé le groupe dans un communiqué.

Une "activité locative intense" depuis le début de l'année se traduit par une "forte croissance de nos loyers", a déclaré le président du directoire de Klépierre, Jean-Marc Jestin, cité dans le communiqué du groupe.

Les loyers bruts de Klépierre se sont inscrits à 943,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, contre 924,4 millions d'euros au cours de la même période en 2017, soit une hausse de 2%.

L'endettement net a diminué de près de 274 millions d'euros entre la fin juin 2018 et le 30 septembre, pour atteindre 8,88 milliards d'euros, avec un coût de la dette nette inférieur à 1,6% au troisième trimestre, a précisé la foncière.

"À l'avenir, nous allons accélérer les investissements dans nos actifs afin de renforcer leur position dans leur zone de chalandise pour garantir une croissance durable sans compromettre la solidité de notre bilan", a déclaré Jean-Marc Jestin.

Klépierre a cédé pour 223 millions d'euros d'actifs en Europe au troisième trimestre, et pour 574,6 millions d'euros depuis le début de l'année.

La foncière a annoncé la semaine dernière anticiper des cessions de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2018, ce qui devrait lui permettre de réaliser des acquisitions ou rachats d'actions "opportunistes".

Dans une présentation destinée aux investisseurs réunis pour une journée qui leur est dédiée à Amsterdam et Utrecht, la foncière française indique également s'être fixé un objectif de projets, essentiellement d'extension et de rénovation de centres commerciaux, d'une valeur de 2 milliards d'euros entre 2018 et 2023, contre 450 millions d'euros entre 2014 et 2017.

