Klépierre : confirme ses perspectives pour 2019

21/10/2019 | 17:57

Klépierre annonce son activité pour les neuf premiers mois de 2019. Le groupe enregistre des revenus locatifs des centres commerciaux de 829,3 ME, en hausse de 3,2 % à périmètre constant et de 0,7 % à périmètre courant.



Le Chiffre d'affaires des commerçants est en hausse de 1,9 % à périmètre constant par rapport aux neuf premiers mois de 2018. L'activité locative est soutenue avec 1 224 baux signés, soit 27,9 ME de loyers minima garantis additionnels.



Le groupe annonce également la poursuite de la baisse du coût moyen de la dette, inférieur à 1,5 %.



Les perspectives sont confirmées pour 2019 avec un objectif de cash-flow net courant par action d'au moins 2,76 E.



